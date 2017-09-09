На выставке в Париже представят работы предприятий народных промыслов Подмосковья
09.09.2017, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Предприятия народных художественных промыслов Подмосковья примут участие в европейской выставке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison & Objet в Париже, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
Как отмечается в материале, в Париже 8-12 сентября пройдет авторитетная европейская выставка дизайна интерьеров и товаров для дома Maison & Objet, которую традиционно посещают до 100 тыс. гостей. На выставке впервые будут представлены народные художественные промыслы России.
По словам экспертов, которые приводятся в сообщении, российский стенд станет эффективной зоной презентации, способствующей сотрудничеству российских предприятий с зарубежными партнёрами, инвесторами, профессиональным сообществом и развитию народных художественных промыслов страны в целом.
Как добавляется в релизе, продукция российских производителей сочетает в себе национальные традиции и современность, способна стать стильным украшением любого дома. Поэтому на европейской выставке будут представлены знаменитые российские бренды: Императорский фарфоровый завод, ЗАО «Хохломская роспись», предприятия «Башкирские художественные промыслы «Агидель», «Дулевский фарфор», «Кадомский вениз», «Крестецкая строчка».
Народные художественные промыслы Подмосковья представят фарфоровые изделия Гжельского фарфорового завода и ООО «Гжель – художественные мастерские», лаковые миниатюры АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», росписные подносы ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи». На выставке работают представители «Объединения Гжель» Ирина Добролюбова и Виктория Кочерова, уточняется в сообщении.
«В Подмосковье сохраняются 23 народных художественных промысла. Лучшие из них будут показаны в Париже, – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. – Экспортное продвижение НХП – перспективный и общественно значимый проект. Но мы стремимся продвигать наши промыслы и на внутреннем рынке: участвуем в российских и региональных выставках, создаем специальные туристические продукты для того, чтобы туристы могли не только узнать историю и традиции подмосковных промыслов, полюбоваться на уникальные изделия наших мастеров, но и попробовать изготовить своими руками лаковую шкатулку, фарфоровую чашку или расписной поднос».
Как отмечается в материале, в Париже 8-12 сентября пройдет авторитетная европейская выставка дизайна интерьеров и товаров для дома Maison & Objet, которую традиционно посещают до 100 тыс. гостей. На выставке впервые будут представлены народные художественные промыслы России.
По словам экспертов, которые приводятся в сообщении, российский стенд станет эффективной зоной презентации, способствующей сотрудничеству российских предприятий с зарубежными партнёрами, инвесторами, профессиональным сообществом и развитию народных художественных промыслов страны в целом.
Как добавляется в релизе, продукция российских производителей сочетает в себе национальные традиции и современность, способна стать стильным украшением любого дома. Поэтому на европейской выставке будут представлены знаменитые российские бренды: Императорский фарфоровый завод, ЗАО «Хохломская роспись», предприятия «Башкирские художественные промыслы «Агидель», «Дулевский фарфор», «Кадомский вениз», «Крестецкая строчка».
Народные художественные промыслы Подмосковья представят фарфоровые изделия Гжельского фарфорового завода и ООО «Гжель – художественные мастерские», лаковые миниатюры АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», росписные подносы ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи». На выставке работают представители «Объединения Гжель» Ирина Добролюбова и Виктория Кочерова, уточняется в сообщении.
«В Подмосковье сохраняются 23 народных художественных промысла. Лучшие из них будут показаны в Париже, – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. – Экспортное продвижение НХП – перспективный и общественно значимый проект. Но мы стремимся продвигать наши промыслы и на внутреннем рынке: участвуем в российских и региональных выставках, создаем специальные туристические продукты для того, чтобы туристы могли не только узнать историю и традиции подмосковных промыслов, полюбоваться на уникальные изделия наших мастеров, но и попробовать изготовить своими руками лаковую шкатулку, фарфоровую чашку или расписной поднос».
Источник: http://mosreg.ru