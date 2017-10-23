На юбилей театра им. Горького в Приморье приедет правнучка писателя
23.10.2017, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летнему юбилею приморского краевого Академического театра имени российского классика. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвящённой грядущему празднику.
Художественный руководитель театра, Народный артист России Ефим Звеняцкий отметил, что приморских любителей театра ждет насыщенная праздничная программа.
«Девиз юбилейной недели – “85 лет почти аншлагов”. И все эти годы мы стараемся сохранить традиции театра, созданного 85 лет назад», – подчеркнул Ефим Звеняцкий.
Режиссер мероприятий юбилейной программы Вадим Данцигер добавил, что в них примет участие правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова.
«Она прямая наследница писателя и очень хороший человек. В рамках юбилейной программы можно будет с ней увидеться и пообщаться», – сказал он.
Юбилейная неделя театра продлится с 24 по 29 октября. В первый день праздничной программы в театре пройдет научно-практическая конференция. На Алеутской 14а, в Приморском отделении союза художников России откроется выставка «Театральная», где будут представлены живопись, графика, эскизы декораций, куклы, театральные костюмы. Вечером на малой сцене театра состоится спектакль «Смех лангусты».
В среду, 25 октября, темой «Проблематика и актуальность искусства в условиях мультикультурного общества» на малой сцене театра завершится научно-практическая конференция.
Вечером в четверг, 26 октября, Ефим Звеняцкий проведет юбилейный творческий вечер «Таланты и их поклонник».
В пятницу, 27 октября, в Приморском государственном музее имени Владимира Арсеньева начнет работу выставка «85. История театра в фотографиях, документах, воспоминаниях».
Вечером того же дня на сцене театра будет представлена музыкально-мистическая мелодрама «Эдит и ее демоны».
В субботу, 28 октября, в театре пройдет юбилейный вечер «85 лет почти аншлагов».
Завершится праздничная неделя в воскресенье, 29 октября, музыкальным концертом «Моменты…» заслуженной артистки России Ларисы Белобровой.
Художественный руководитель театра, Народный артист России Ефим Звеняцкий отметил, что приморских любителей театра ждет насыщенная праздничная программа.
«Девиз юбилейной недели – “85 лет почти аншлагов”. И все эти годы мы стараемся сохранить традиции театра, созданного 85 лет назад», – подчеркнул Ефим Звеняцкий.
Режиссер мероприятий юбилейной программы Вадим Данцигер добавил, что в них примет участие правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова.
«Она прямая наследница писателя и очень хороший человек. В рамках юбилейной программы можно будет с ней увидеться и пообщаться», – сказал он.
Юбилейная неделя театра продлится с 24 по 29 октября. В первый день праздничной программы в театре пройдет научно-практическая конференция. На Алеутской 14а, в Приморском отделении союза художников России откроется выставка «Театральная», где будут представлены живопись, графика, эскизы декораций, куклы, театральные костюмы. Вечером на малой сцене театра состоится спектакль «Смех лангусты».
В среду, 25 октября, темой «Проблематика и актуальность искусства в условиях мультикультурного общества» на малой сцене театра завершится научно-практическая конференция.
Вечером в четверг, 26 октября, Ефим Звеняцкий проведет юбилейный творческий вечер «Таланты и их поклонник».
В пятницу, 27 октября, в Приморском государственном музее имени Владимира Арсеньева начнет работу выставка «85. История театра в фотографиях, документах, воспоминаниях».
Вечером того же дня на сцене театра будет представлена музыкально-мистическая мелодрама «Эдит и ее демоны».
В субботу, 28 октября, в театре пройдет юбилейный вечер «85 лет почти аншлагов».
Завершится праздничная неделя в воскресенье, 29 октября, музыкальным концертом «Моменты…» заслуженной артистки России Ларисы Белобровой.
Источник: http://primorsky.ru