ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Граффити на тему экологии появились на трёх зданиях в центре Москвы. Уличные картины высотой 20 и 15 метров украсили стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке. На них изображена пара молодых людей на велосипеде. Волосы девушки зелёного цвета напоминают крону дерева. А на трансформаторной будке на Болотной набережной нарисована девушка с клёном в руках. Высота картины — около семи метров. Граффити посвящены Году экологии в России.

«Главная задача уличных картин — привлечь внимание столичной молодёжи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Как уточнил один из авторов граффити Иван Пантелеев, общая площадь всех трёх экорисунков составляет более 400 квадратных метров. Художники создали их с помощью влагостойкой безопасной аэрозольной краски.

Году экологии также посвящён фотоконкурс, который проходит в Москве до 15 октября. Для участия необходимо сделать фотографию с логотипом Департамента природопользования столицы на фоне одного из экограффити. Потом снимок надо разместить в соцсетях, сопроводив хештегами #экограффити2017 и #годэкологии2017. Эксперты Департамента выберут лучшие фотографии. Победители получат призы.