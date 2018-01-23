ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году отреставрируют фасады доходного дома Германа Бройдо, который также широко известен под названием «Дом с писателями». Фасады здания украшают барельефы, изображающие Николая Гоголя, Александра Пушкина и Льва Толстого в античных одеждах. Считается, что барельеф автора романа «Война и мир» стал первым скульптурным изображением классика, созданным и представленным публике при жизни Толстого.



Четырехэтажное здание с подвалом, расположенное по адресу: Плотников переулок, дом 4/5, построено в 1907 году в стиле неоклассицизма для московского застройщика Германа Бройдо. Дом возведен по проекту архитектора Николая Жерихова. Фасады здания выходят на Плотников и Малый Могильцевский переулки. Их обрамляет лепной фриз — полоса, украшенная 19 барельефами. На них изображены фигуры, от двух до четырех в каждой композиции, в числе которых покровитель искусств бог Аполлон и три русских писателя в окружении муз. Сейчас дом является жилым.



Реставрация фасадов проводится впервые с момента постройки дома. Штукатурный слой, которому более ста лет, отслоился или утрачен. Краска растрескалась, кирпичная кладка местами разрушена. Крепления барельефов к стенам пришли в негодность, поэтому некоторые фигуры на фризе остались без лиц или полностью разрушены, в том числе и барельеф Николая Гоголя. Кроме того, утрачены маскароны.



Дом с писателями был включен в список объектов культурного наследия регионального значения в 2009 году, поэтому все работы проводятся по проекту, согласованному с Департаментом культурного наследия города Москвы. Противоаварийные работы были начаты в 2017-м. Во время реставрации специалисты укрепят кирпичную кладку, на стены нанесут грунтовку, штукатурку, а затем их покрасят. Самая сложная часть работ — воссоздание уникального лепного фриза. Сохранившиеся элементы декора специалисты отреставрировали: трещины устранили специальными связующими составами, а утраченные элементы восстанавливают. Работы проходят в мастерской.



«До начала реставрации были изучены архивные документы и фотографии всех фигур, на основании которых специалисты создали их эскизы. Кроме того, при воссоздании утраченных элементов мы используем тот же материал, что и в 1907 году, — фибробетон. Применение аналогов недопустимо. Восстановленный лепной декор дома будет с точностью повторять оригинал», — сообщил глава городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



По эскизам в реставрационной мастерской создают гипсовые модели, с которых снимают форму или слепок. Затем по ним отливают фигуры из фибробетона. Это разновидность цементного бетона, в состав которого входит стекловолокно. Материал отличается не только прочностью и долговечностью, но и пластичностью. Благодаря этому он может принимать любые формы и позволяет прорабатывать мелкие и тонкие детали.



Воссоздание утраченных деталей барельефов в мастерской длится несколько месяцев. На завершающей стадии восстановленный лепной декор покрывают специальным составом, который защитит его от осадков и других негативных воздействий окружающей среды.



Часть барельефов уже вернули на фасады здания. Для проведения работ там установлены так называемые тепляки. Это конструкции, позволяющие поддерживать на изолированном участке здания постоянную плюсовую температуру. Она необходима при реставрации. Полностью завершить установку барельефов планируется весной.



Доходный дом был построен на месте снесенных деревянного жилого дома и сарая. Участком, где было возведено здание, владел московский застройщик и доктор коммерческих наук Герман Бройдо (1883–1956) с женой Анжеликой Гастоновной. Они специализировались на застройке участков особняками и доходными домами под ключ с последующей продажей. В 1908 году семья Бройдо продала здание новым владельцам, но в истории Москвы оно стало известно как Дом Бройдо. Квартиры в этом доме сдавали состоятельным жильцам — докторам медицинских наук, присяжным поверенным, инженерам путей сообщения. Все четыре этажа были заняты квартирами, а в подвале располагались подсобные помещения — дворницкая, котельная, прачечная, комната истопника и кладовая.



Несмотря на то что отличительной чертой работ Николая Жерихова являлось скульптурное оформление зданий, специалисты приписывают авторство фриза скульптору Льву Синаеву-Бернштейну (1867–1944). Вероятно, он создавал фриз для Музея изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете (сейчас — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), от которого музей отказался.



Николай Жерихов (1870-е — 1916-й) — московский архитектор, мастер эпохи модерна. Построил 46 доходных домов в престижных районах города. Излюбленный прием Жерихова — украшение фасадов лепниной и скульптурами. Среди его работ — доходный дом в Малом Успенском переулке (дома 4а и 4б) и здание Флеровской гимназии в Мерзляковском переулке, дом 1.