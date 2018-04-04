04.04.2018, 10:28
Названы знаменитости, которые прочтут текст "Тотального диктанта"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стало известно, кто из публичных личностей в этом году прочтёт текст "Тотального диктанта". В их число вошли Михаил Шац, Виктор Щетков, Ирина Астахова и Виктор Сухоруков. Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Напомним, что "Тотальный диктант" представляет собой ежегодную образовательную акцию. Начиная с 2004 года она проводится в формате добровольного диктанта, участником которого может стать любой желающий. Впервые мероприятие прошло в Новосибирске, но затем к нему присоединились и другие города, причём не только российские.
Ребковец пояснила, что в городе-победителе текст диктанта продиктует Гузель Яхина. При этом города-финалисты акции тоже не остались без призов, в качестве которых им обещали участие в мероприятии знаменитостей. Так, в Красноярске текст предстоит прочитать актёру Михаилу Шацу, так как он сам дал своё согласие на участие в акции в этом городе, а в Иркутске диктовать будет поэтесса Ирина Астахова. В Тюмень с этой целью приедет Виктор Щетков ( он является участником шоу "Студия Союз, которой идёт на телеканале ТНТ). В Таллине сейчас ведётся работа над тем, чтобы участие принял актёр Виктор Сухоруков.
В этом году мероприятие намечено на 14 апреля. Текст диктанта расскажет об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, который проживал в немецкой колонии на Волге. Затем этот отрывок станет частью нового произведения Гузель Яхиной "Дети мои". Главной площадкой "Тотального диктанта" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Стоит отметить, что в разные годы авторами текста для диктанта были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и многие другие.
Напомним, что "Тотальный диктант" представляет собой ежегодную образовательную акцию. Начиная с 2004 года она проводится в формате добровольного диктанта, участником которого может стать любой желающий. Впервые мероприятие прошло в Новосибирске, но затем к нему присоединились и другие города, причём не только российские.
Ребковец пояснила, что в городе-победителе текст диктанта продиктует Гузель Яхина. При этом города-финалисты акции тоже не остались без призов, в качестве которых им обещали участие в мероприятии знаменитостей. Так, в Красноярске текст предстоит прочитать актёру Михаилу Шацу, так как он сам дал своё согласие на участие в акции в этом городе, а в Иркутске диктовать будет поэтесса Ирина Астахова. В Тюмень с этой целью приедет Виктор Щетков ( он является участником шоу "Студия Союз, которой идёт на телеканале ТНТ). В Таллине сейчас ведётся работа над тем, чтобы участие принял актёр Виктор Сухоруков.
В этом году мероприятие намечено на 14 апреля. Текст диктанта расскажет об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, который проживал в немецкой колонии на Волге. Затем этот отрывок станет частью нового произведения Гузель Яхиной "Дети мои". Главной площадкой "Тотального диктанта" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Стоит отметить, что в разные годы авторами текста для диктанта были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и многие другие.
Источник: РИА Новости