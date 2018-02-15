ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гигантскую спиралевидную конструкцию установят в парке «Сокольники» в последний день Масленицы, 18 февраля. Необычная инсталляция появится в центре Фонтанной площади и простоит там до середины марта. Фигуру соберут вручную из двух металлических дуг. Она будет достигать четырех метров в высоту и двух в ширину.



В фигуре разместят 24 слова, символизирующие положительные и отрицательные стороны зимы. «Узоры», «румянец», «мандарины» и другие радостные слова изготовят из металла. А «пургу», «вьюгу» и «гололед» вырежут из ткани.



«Конструкцию подожгут 18 февраля в парке вместо масленичного чучела. В результате все негативные зимние черты, которые размещены внутри нее, сгорят, а 12 положительных останутся целыми. Так мы проводим зиму в надежде, что этой весной не будет недостатка солнца и тепла», — рассказал художественный руководитель парка Андрей Копосов.



Помимо «Сокольников», праздничную программу готовят еще в 21 парке Департамента культуры города Москвы. К примеру, в Парке Горького развернется большая ярмарка, где можно будет купить фермерские продукты и отведать ароматных блинов. В саду «Эрмитаж» гостей ждут спортивные состязания — перетягивание каната и заезд на деревянных лошадях. Также здесь можно будет принять участие в русской народной забаве — плетении кос для Масленицы.



А в музее-заповеднике «Царицыно» развлекать посетителей будут аниматоры-скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов. Гостям предложат попробовать блины с разными начинками, а также принять участие в конкурсе на лучшее исполнение русских народных танцев — барыни и яблочка.