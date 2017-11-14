ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерты Кристофа Барати в Москве с исполнением сочинений Баха, Вивальди, Паганини, Чайковского всегда становились обсуждаемыми событиями. 14 ноября венгерский скрипач вновь выступит в столице на сцене Малого зала Консерватории в рамках абонемента «Скрипичное искусство». Публике будет представлена программа, состоящая из сочинений Бетховена, Брамса, Чайковского, Изаи и Равеля. В концерте принимает участие блистательная пианистка Рина Харрасова.«Барати – невероятный виртуоз, — отзывался о музыканте американский скрипач и дирижёр Иегуди Менухин. — Как давно я не слышал такой теплоты звучания и духовной чистоты в звуке».

Яркая индивидуальность и глубокая музыкальность Кристофа Барати привлекли к себе внимание публики в России и за рубежом. Он — победитель Международного конкурса скрипачей в Гориции (Италия, 1995), обладатель второго Гран-при конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1996), лауреат III премии и специального приза конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе (1997). Уже в юные годы исполнитель выступал в лучших концертных залах Венесуэлы, Франции, Венгрии и Японии, но добившись головокружительных успехов, исполнитель прекращает концертную деятельность. Вместо этого он уезжает в Париж на стажировку к профессору Эдуарду Вульфсону, ученику Иегуди Менухина и Натана Мильштейна, который приобщил молодого артиста к традициям русской скрипичной школы.

Кристоф Барати родился в Будапеште (Венгрия), но большую часть своего детства провёл в Венесуэле. Он начал учиться играть на скрипке в пятилетнем возрасте и уже через 3 года солировал с ведущими оркестрами страны. В 11 лет его пригласили выступить с сольной программой в Монпелье на престижном «Фестивале Радио Франции».

Продолжил своё обучение он в Будапеште - в Академии музыки имени Ференца Листа у Миклоса Шентелии и Вильмоса Татрая. Эти годы принесли ему немало лауреатских званий: I премия на конкурсе Липицера (Италия), II премия на конкурсе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо (Франция). В 1997 г. Кристоф стал самым молодым финалистом знаменитого конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе: получил III премию и приз зрительских симпатий. После этого он совершенствовал свою скрипичную технику, занимаясь с Эдуардом Вульфсоном, наследником исполнительских традиций великих скрипачей XX века Натана Мильштейна, Иегуди Менухина и Генрика Шеринга. И в 2010 г. он одержал убедительную победу на конкурсе имени Паганини в Москве, который считается своеобразным «Оскаром» среди скрипачей.

Кристоф Барати выступает на известных концертных сценах по всему миру с ведущими оркестрами современности: Королевский симфонический оркестр, Немецкий симфонический оркестр, Русский национальный оркестр, Санкт-Петербургский симфонический оркестр, Японский филармонический оркестр, Оркестр Мариинского театра, Фестивальный оркестр Будапешта, Симфонический оркестр северо-германского телевидения и другими. Он сотрудничает с известнейшими дирижерами, среди которых Курт Мазур, Марек Яновский, Шарль Дютуа, Жири Белохлавек, Юрий Башмет, Йоэль Леви, Эндрю Манце, Золтан Кочиш, Гилберт Варга, Иван Фишер, Юрий Темирканов, Эйдзи Оуэ, Пинхас Стейнберг.

В 2009 и 2010 гг. Барати записал первые два концерта Паганини, а также сонаты и партиты для скрипки соло Баха для компании «Berlin Classics label». Для лейбла «Brilliant Classics» совместно с пианисткой Кларой Вюртц скрипач записал все сонаты для скрипки и фортепиано Бетховена (2012), три сонаты для скрипки и фортепиано Брамса (2014), сонаты для скрипки соло Изаи (2013).

Кристоф играет на скрипке Антонио Страдивари «Леди Хармсворт» 1703, любезно предоставленной ему Обществом Страдивари в Чикаго. В родной Венгрии его заслуги отмечены самой престижной наградой в области культуры — премией Коссута.



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

14 ноября, вторник, 19.00



Абонемент №31

«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»

Цикл III



Кристоф БАРАТИ, Венгрия (скрипка)

Рина ХАРРАСОВА (фортепиано)



В программе:

Бетховен

Соната № 4 для скрипки и фортепиано ля минор, соч. 23

Брамс

Соната № 2 для скрипки и фортепиано ля мажор, соч. 100

Чайковский

Воспоминания дорогого места, соч. 42

Изаи

Соната-баллада № 3 для скрипки соло

Равель

Рапсодия «Цыганка»

