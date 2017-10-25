"Ночь искусств" пройдёт в Доме Музыки
25.10.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в России 4 ноября (а также в ночь с 4 на 5 ноября). Её девизом станет слоган «Искусство объединяет». Дом музыки ежегодно принимает участие в этой акции, предлагая всем желающим поближе познакомиться с различными видами и жанрами искусства.
В этом году в Светлановском зале известная российская органистка Людмила Голуб и главный смотритель органа Дома музыки Павел Кравчун откроют слушателям тайны удивительного органного мира. В программе «Органная музыка Старого и Нового Света» будут представлены сочинения композиторов разных эпох и направлений, от хоралов и старинных танцев до спиричуэлс и рэгтаймов.
В Театральном зале пройдёт концертная программа «Весь этот степ». Виртуозный танцор, создатель и единственный исполнитель номера «Степ на руках», хореограф Константин Невретдинов и артисты коллективов LightTapShow и «Русской школы американского степа» продемонстрируют своё мастерство и удивят головокружительными трюками. После окончания концерта всем желающим предложат поучаствовать в мастер-классе, где расскажут об основах степа, тонкостях исполнения и научат простейшим техническим элементам этого оригинального танца.
Вход свободный, по предварительной регистрации по тел.: 8(495)730-18-52.
Билет следует забрать на стойке Reception в фойе Камерного зала ММДМ до 3 ноября 2017 года включительно.
В этом году в Светлановском зале известная российская органистка Людмила Голуб и главный смотритель органа Дома музыки Павел Кравчун откроют слушателям тайны удивительного органного мира. В программе «Органная музыка Старого и Нового Света» будут представлены сочинения композиторов разных эпох и направлений, от хоралов и старинных танцев до спиричуэлс и рэгтаймов.
В Театральном зале пройдёт концертная программа «Весь этот степ». Виртуозный танцор, создатель и единственный исполнитель номера «Степ на руках», хореограф Константин Невретдинов и артисты коллективов LightTapShow и «Русской школы американского степа» продемонстрируют своё мастерство и удивят головокружительными трюками. После окончания концерта всем желающим предложат поучаствовать в мастер-классе, где расскажут об основах степа, тонкостях исполнения и научат простейшим техническим элементам этого оригинального танца.
Вход свободный, по предварительной регистрации по тел.: 8(495)730-18-52.
Билет следует забрать на стойке Reception в фойе Камерного зала ММДМ до 3 ноября 2017 года включительно.
Источник: МММД