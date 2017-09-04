Новый концертный сезон в Яани Кирик откроется 12 октября
04.09.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 октября 2017 года эстонский концертный зал Яани Кирик открывает новый концертный сезон. Символично, что первый концерт сезона символизирует тесную творческую связь между российскими и эстонскими музыкантами: знаменитый камерный оркестр "Виртуозы Москвы" выступит под управлением не менее знаменитого эстонского скрипача и дирижёра Андреса Мустонена. В программе – произведения композиторов прошлого и современности: Бах, Боккерини, Рота и Уусберг.
Андрес Мустонен – признанный специалист в области музыки средневековья и барокко, создатель и руководитель известного Ансамбля Hortus Musicus (1972). Художественный руководитель ежегодного Таллиннского фестиваля музыки барокко. Ещё будучи студентом Эстонской консерватории организовал ансамбль старинной музыки – первый в бывшем СССР коллектив, играющий на аутентичных инструментах. Это положило начало традиции концертов старинной музыки в Эстонии, а сам Мустонен стал активным пропагандистом аутентичного исполнительства в нашей стране и странах Северной Европы. Hortus Musicus исполняет не только музыку добаховской эпохи, но также композиторов-авангардистов. Под руководством Андреса Мустонена ансамбль осуществил мировые премьеры многих сочинений Пярта, Канчели, Губайдулиной, Пендерецкого, Сильвестрова, Кнайфеля, Тавенера и других композиторов.
Мустонен выступает и как симфонический дирижер в ансамбле с ведущими европейскими исполнителями: О.Каганом, Н.Гутман, Г.Кремером, Т.Гринденко, Д.Ситковецким, А.Любимовым, Э.Вирсаладзе, И.Монигетти, П.Галлоисом, М.Петри и др. На протяжении многих лет маэстро – желанный гость крупнейших фестивалей в Берлине, Варшаве, Кракове, Тель-Авиве, Иерусалиме, Глазго, Москве, Мюнхене, Праге, Братиславе, Бостоне, Стокгольме, Локкенхаусе, Инсбруке, Лондоне, Сарагосе и других музыкальных столицах мира.
Созданный Владимиром Спиваковым в далеком 1979 году первый состав оркестра "Виртуозы Москвы", передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов всероссийских и международных конкурсов. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, Африке, а также во всех регионах России и странах СНГ. В разные годы с оркестром выступали выдающиеся музыканты, звёзды мирового исполнительского искусства: Елена Образцова, Мстислав Ростропович, Владимир Крайнев, Иегуди Менухин, Шломо Минц, Джесси Норман, Хибла Герзмава, Мишель Легран, Гиора Фейдман, Саулюс Сондецкис, Миша Майский, Юрий Башмет, Михаил Плетнёв, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Пинхас Цукерман, Юлиан Рахлин, Максим Венгеров и другие. В обширном репертуаре оркестра музыка различных стилей и эпох, оркестром выпущено несколько десятков компакт-дисков. "Виртуозы Москвы", безусловно, входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию и высочайшую репутацию.
Андрес Мустонен – признанный специалист в области музыки средневековья и барокко, создатель и руководитель известного Ансамбля Hortus Musicus (1972). Художественный руководитель ежегодного Таллиннского фестиваля музыки барокко. Ещё будучи студентом Эстонской консерватории организовал ансамбль старинной музыки – первый в бывшем СССР коллектив, играющий на аутентичных инструментах. Это положило начало традиции концертов старинной музыки в Эстонии, а сам Мустонен стал активным пропагандистом аутентичного исполнительства в нашей стране и странах Северной Европы. Hortus Musicus исполняет не только музыку добаховской эпохи, но также композиторов-авангардистов. Под руководством Андреса Мустонена ансамбль осуществил мировые премьеры многих сочинений Пярта, Канчели, Губайдулиной, Пендерецкого, Сильвестрова, Кнайфеля, Тавенера и других композиторов.
Мустонен выступает и как симфонический дирижер в ансамбле с ведущими европейскими исполнителями: О.Каганом, Н.Гутман, Г.Кремером, Т.Гринденко, Д.Ситковецким, А.Любимовым, Э.Вирсаладзе, И.Монигетти, П.Галлоисом, М.Петри и др. На протяжении многих лет маэстро – желанный гость крупнейших фестивалей в Берлине, Варшаве, Кракове, Тель-Авиве, Иерусалиме, Глазго, Москве, Мюнхене, Праге, Братиславе, Бостоне, Стокгольме, Локкенхаусе, Инсбруке, Лондоне, Сарагосе и других музыкальных столицах мира.
Созданный Владимиром Спиваковым в далеком 1979 году первый состав оркестра "Виртуозы Москвы", передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов всероссийских и международных конкурсов. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, Африке, а также во всех регионах России и странах СНГ. В разные годы с оркестром выступали выдающиеся музыканты, звёзды мирового исполнительского искусства: Елена Образцова, Мстислав Ростропович, Владимир Крайнев, Иегуди Менухин, Шломо Минц, Джесси Норман, Хибла Герзмава, Мишель Легран, Гиора Фейдман, Саулюс Сондецкис, Миша Майский, Юрий Башмет, Михаил Плетнёв, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Пинхас Цукерман, Юлиан Рахлин, Максим Венгеров и другие. В обширном репертуаре оркестра музыка различных стилей и эпох, оркестром выпущено несколько десятков компакт-дисков. "Виртуозы Москвы", безусловно, входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию и высочайшую репутацию.
Источник: Яани Кирик