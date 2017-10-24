Около 47 млн руб. направят на создание 45 премьерных спектаклей в театрах Подмосковья
24.10.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На поддержку деятельности и создание 45 премьерных спектаклей подмосковным театрам выделено порядка 47 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов принял участие в заседании круглого стола на тему «О некоторых вопросах в сфере культуры при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
«Впервые на поддержку деятельности и создание 45 премьерных спектаклей подмосковным театрам выделено 46,9 миллиона рублей из федерального бюджета», – сказал Рожнов, выступая с презентацией проекта «Театры малых городов», региональным координатором которого он является.
Средства распределены на приобретение материально-технической базы для театров и на новые постановки. На спектакль для взрослой аудитории – 1,5 миллиона рублей. На две детские постановки – по 1 миллиону рублей. Для кукольных театров предусмотрено по 500 тысяч рублей на постановку».
В 2017 году получателями субсидии стали 14 театров из 12 муниципальных образований Московской области и государственный театр – Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске. Каждый театр покажет три новые постановки – одну взрослую и две детских. Муниципальные театры уже выпустили 32 новых постановки.
По результатам деятельности театров по отношению к 2016 году общий объем средств, приносящий доход деятельности, возрос на 34%. Общее количество зрителей, посетивших мероприятия, возросло на 13%.
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов принял участие в заседании круглого стола на тему «О некоторых вопросах в сфере культуры при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
«Впервые на поддержку деятельности и создание 45 премьерных спектаклей подмосковным театрам выделено 46,9 миллиона рублей из федерального бюджета», – сказал Рожнов, выступая с презентацией проекта «Театры малых городов», региональным координатором которого он является.
Средства распределены на приобретение материально-технической базы для театров и на новые постановки. На спектакль для взрослой аудитории – 1,5 миллиона рублей. На две детские постановки – по 1 миллиону рублей. Для кукольных театров предусмотрено по 500 тысяч рублей на постановку».
В 2017 году получателями субсидии стали 14 театров из 12 муниципальных образований Московской области и государственный театр – Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске. Каждый театр покажет три новые постановки – одну взрослую и две детских. Муниципальные театры уже выпустили 32 новых постановки.
По результатам деятельности театров по отношению к 2016 году общий объем средств, приносящий доход деятельности, возрос на 34%. Общее количество зрителей, посетивших мероприятия, возросло на 13%.
Источник: http://mosreg.ru