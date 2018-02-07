ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поздравление с 23 Февраля будет транслироваться на трёх столичных медиафасадах. Видеоролик, посвящённый защитникам Отечества, покажут на фасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа по адресу: Тверская улица, дом 7. На видео будет звезда в красно-сине-белых цветах, дата «23» и российская военная техника: вертолёт, танк и крейсер.

Также поздравления появятся на 50 цифровых билбордах, свыше 200 праздничных плакатов размером шесть на три метра развесят вдоль столичных дорог. Ещё более 200 плакатов разместят на остановках общественного транспорта и городских киосках. Город начнут украшать 15 февраля.

В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. Однако до 1946 года он назывался Днём Красной Армии и Военно-Морского Флота, а до 1993 года — Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2002-го по решению Госдумы считается официальным выходным днём.

Горожане смогут бесплатно посмотреть кино о защитниках Отечества. Показы проходят в кинотеатрах сети «Москино» с 2 по 23 февраля, всего запланировано 24 киносеанса. Вход на все показы свободный, по предварительной регистрации на сайте городской сети. Киноленты о войне можно будет посмотреть в девяти кинотеатрах — «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике» и «Туле».