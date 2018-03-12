ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский Художественный театр с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 марта, после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни великий русский артист, педагог и режиссёр, один из создателей театра «Современник», основатель Московского театра п/р О. Табакова и Московской театральной школы, художественный руководитель МХТ Олег Павлович Табаков.Спектакли, которые должны были состояться сегодня в МХТ, отменяются.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким выдающегося актёра Олега Табакова, а также его многочисленным поклонникам и ученикам в связи с кончиной Мастера.