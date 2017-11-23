Ольга Голодец и Милош Земан открыли выставку "Сокровища Пражского града"
23.11.2017, 22:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках культурного сотрудничества и музейного обмена Чехия предоставила для выставки в Москве 130 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В Государственном историческом музее открылась выставка "Сокровища Пражского града" – ответное мероприятие на выставку сокровищ Московского Кремля, прошедшую в 2011 году в Пражском граде. В рамках культурного сотрудничества и музейного обмена Чехия предоставила для выставки в Москве 130 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В церемонии открытия приняли участие Президент Чехии Милош Земан и Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец.
"Я сюда приехал, чтобы вам сказать, что у нас во многом совместная история. Я очень рад присутствовать на открытии этой уникальной выставки", – поприветствовал собравшихся Президент Чехии.
"Мы ждали эту выставку с 2012 года, готовились к ней. Эта выставка – знак нашей долгой и давней дружбы. Мы приложим все усилия для дальнейшего развития наших культурных связей. И мы готовы обсуждать наше сотрудничество", – отметила в свою очередь вице-премьер Ольга Голодец.
По её словам, сегодня активно работают друг с другом оркестровые, театральные и балетные труппы России и Чехии.
На выставке можно будет увидеть корону, скипетр и державу чешских королей, их скульптурные портреты, тимпаны римских базилик, реликварии самых причудливых форм, драгоценные шкатулки, предметы мебели, посуду мейсенского фарфора, шпалеры с историей любви Антония и Клеопатры, портрет императрицы Марии Терезии с одиннадцатью детьми и две картины Ивана Айвазовского.
Экспонаты предоставлены Пражским градом, Митрополитным капитулом собора Св. Вита в Праге, Археологическим институтом Академии наук Чехии и римско-католическим приходом кафедрального собора Св. Вита, Вацлава и Войтеха.
В Государственном историческом музее открылась выставка "Сокровища Пражского града" – ответное мероприятие на выставку сокровищ Московского Кремля, прошедшую в 2011 году в Пражском граде. В рамках культурного сотрудничества и музейного обмена Чехия предоставила для выставки в Москве 130 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В церемонии открытия приняли участие Президент Чехии Милош Земан и Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец.
"Я сюда приехал, чтобы вам сказать, что у нас во многом совместная история. Я очень рад присутствовать на открытии этой уникальной выставки", – поприветствовал собравшихся Президент Чехии.
"Мы ждали эту выставку с 2012 года, готовились к ней. Эта выставка – знак нашей долгой и давней дружбы. Мы приложим все усилия для дальнейшего развития наших культурных связей. И мы готовы обсуждать наше сотрудничество", – отметила в свою очередь вице-премьер Ольга Голодец.
По её словам, сегодня активно работают друг с другом оркестровые, театральные и балетные труппы России и Чехии.
На выставке можно будет увидеть корону, скипетр и державу чешских королей, их скульптурные портреты, тимпаны римских базилик, реликварии самых причудливых форм, драгоценные шкатулки, предметы мебели, посуду мейсенского фарфора, шпалеры с историей любви Антония и Клеопатры, портрет императрицы Марии Терезии с одиннадцатью детьми и две картины Ивана Айвазовского.
Экспонаты предоставлены Пражским градом, Митрополитным капитулом собора Св. Вита в Праге, Археологическим институтом Академии наук Чехии и римско-католическим приходом кафедрального собора Св. Вита, Вацлава и Войтеха.
Источник: Правительство РФ