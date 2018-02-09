Оперная дива Марина Агафонова даст праздничный концерт в Аптекарском огороде
09.02.2018, 19:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества и в рамках открытия крупнейшей в России зимней выставки тюльпанов и других весенних растений «Репетиция весны», в старинной лаборатории XIX века в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт праздничный концерт известной оперной певицы Марины Агафоновой «Как сладко с тобою мне быть...». В программе - классические русские романсы о любви и высокая патриотика. Партия фортепиано - Владимир Седов.
Русская оперная певица сопрано Марина Агафонова - обладательница дивного голоса, в котором непостижимо переплетаются текучее бельканто и декламационная выразительность, экспрессия и нежность. Безупречная вокальная техника позволяет критикам сравнивать её пение со звучанием изысканного музыкального инструмента, передающего всю гамму переживаний человеческой души.
Начало - в 19.00.
Зрители концерта смогут одними из первых посетить «Репетицию весны» - самое популярное ежегодное событие в «Аптекарском огороде». Также в саду продолжается наиболее масштабный в России фестиваль орхидей «Тропическая зима. В поисках Золотого города».
О Марине Агафоновой:
«Волшебное сопрано» — именно таким эпитетом наградили Марину Агафонову после её триумфального выступления на Международном оперном конкурсе в австрийском Зальцбурге в августе 2015 года. Марине была присуждена Высшая награда конкурса «Grand Verdi Prize» за лучшее исполнение произведений Джузеппе Верди.
Великолепный голос даёт возможность звезде оперной сцены блистательно исполнять разнообразный репертуар, в котором находится место и камерным программам, и романсам, и народной песне.
Благодаря таланту и трудолюбию Марина покоряет лучшие музыкальные сцены мира, участвует в международных оперных постановках, концертах, фестивалях.
Посетители сада не могут попасть в старинную лабораторию — это секретное и хорошо охраняемое место. Камерный концерт — редкое исключение и один из немногих шансов оказаться в этом почти что священном помещении.
Лабораторный корпус XIX века — место с потрясающей атмосферой и особенной энергетикой. В своё время директор Ботанического сада Императорского Московского университета профессор Иван Николаевич Горожанкин задумывал это строение как современную ботаническую лабораторию, и, действительно, оно было оборудовано по последнему слову того времени.
Сейчас лаборатория, где воссоздан и бережно сохраняется старинный интерьер, — место важных совещаний сотрудников сада, занятий Экологической школы и редких камерных концертов на старом фортепиано — ровеснике здания. Несмотря на возраст, инструмент в отличном состоянии и требует лишь небольшой настройки. В помещении — прекрасная акустика.
Русская оперная певица сопрано Марина Агафонова - обладательница дивного голоса, в котором непостижимо переплетаются текучее бельканто и декламационная выразительность, экспрессия и нежность. Безупречная вокальная техника позволяет критикам сравнивать её пение со звучанием изысканного музыкального инструмента, передающего всю гамму переживаний человеческой души.
Начало - в 19.00.
Зрители концерта смогут одними из первых посетить «Репетицию весны» - самое популярное ежегодное событие в «Аптекарском огороде». Также в саду продолжается наиболее масштабный в России фестиваль орхидей «Тропическая зима. В поисках Золотого города».
О Марине Агафоновой:
«Волшебное сопрано» — именно таким эпитетом наградили Марину Агафонову после её триумфального выступления на Международном оперном конкурсе в австрийском Зальцбурге в августе 2015 года. Марине была присуждена Высшая награда конкурса «Grand Verdi Prize» за лучшее исполнение произведений Джузеппе Верди.
Великолепный голос даёт возможность звезде оперной сцены блистательно исполнять разнообразный репертуар, в котором находится место и камерным программам, и романсам, и народной песне.
Благодаря таланту и трудолюбию Марина покоряет лучшие музыкальные сцены мира, участвует в международных оперных постановках, концертах, фестивалях.
Посетители сада не могут попасть в старинную лабораторию — это секретное и хорошо охраняемое место. Камерный концерт — редкое исключение и один из немногих шансов оказаться в этом почти что священном помещении.
Лабораторный корпус XIX века — место с потрясающей атмосферой и особенной энергетикой. В своё время директор Ботанического сада Императорского Московского университета профессор Иван Николаевич Горожанкин задумывал это строение как современную ботаническую лабораторию, и, действительно, оно было оборудовано по последнему слову того времени.
Сейчас лаборатория, где воссоздан и бережно сохраняется старинный интерьер, — место важных совещаний сотрудников сада, занятий Экологической школы и редких камерных концертов на старом фортепиано — ровеснике здания. Несмотря на возраст, инструмент в отличном состоянии и требует лишь небольшой настройки. В помещении — прекрасная акустика.
Источник: Ореанда