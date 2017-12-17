Органист Гарри Еприкян выступит в столице в рамках программы "Рождество в Париже"
17.12.2017, 12:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 декабря в Малом зале консерватории – праздничная программа «Рождество в Париже». В центре внимания – лауреат международных конкурсов, харизматичный музыкант Гарри Еприкян (орган).
В копродукции с артистом выступят – Екатерина Леонова (сопрано), Антон Варенцов (баритон), а также Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных под управлением Петра Савинкова. В программе – Боэльман, Дюпре, Пуленк, Форе.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
24 декабря, воскресенье, 14.00
«Рождество в Париже»
Гарри Еприкян (орган)
Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных
Дирижёр – Петр САВИНКОВ
Екатерина ЛЕОНОВА (сопрано)
Антон ВАРЕНЦОВ (баритон)
В программе:
Боэльман – «Готическая сюита»
Дюпре – «Cortège et Litanie»
Пуленк – Кантата «Un soir de neige» («Снежный вечер») для смешанного хора
a cappella на стихи П. Элюара
– «Литании к Чёрной Богоматери» для хора и органа
Форе – Реквием, соч. 48
В копродукции с артистом выступят – Екатерина Леонова (сопрано), Антон Варенцов (баритон), а также Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных под управлением Петра Савинкова. В программе – Боэльман, Дюпре, Пуленк, Форе.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
24 декабря, воскресенье, 14.00
«Рождество в Париже»
Гарри Еприкян (орган)
Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных
Дирижёр – Петр САВИНКОВ
Екатерина ЛЕОНОВА (сопрано)
Антон ВАРЕНЦОВ (баритон)
В программе:
Боэльман – «Готическая сюита»
Дюпре – «Cortège et Litanie»
Пуленк – Кантата «Un soir de neige» («Снежный вечер») для смешанного хора
a cappella на стихи П. Элюара
– «Литании к Чёрной Богоматери» для хора и органа
Форе – Реквием, соч. 48
Источник: Ореанда