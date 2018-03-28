ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первый день светлого весеннего праздника – Католической Пасхи, поклонников органного искусства ждёт встреча с исполнителем-легендой. Впервые в храме Святого Станислава выступит выдающаяся латвийская органистка, гостья из Риги Евгения Лисицина.

Она начала занятия на органе в Ленинградской консерватории под руководством Исайи Браудо. Продолжила – в Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола, в органном классе Николая Ванадзиньша. В конце второго курса сыграла свой первый концерт в Домском соборе. Со второго курса была переведена сразу на четвёртый, а на пятом получила персональную стипендию имени Чайковского. Ещё студенткой выступила с 40 концертами и осуществила свою первую аудиозапись. В 1968 г. получила вторую премию на Межреспубликанском конкурсе органистов имени Чюрлёниса. Творческая карьера Лисицыной связана, прежде всего, с уникальным органом Домского собора в Риге. Именно на нём она осуществила глобальный проект – исполнила все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха в период 1999—2001. В её дискографии 20 альбомов, в числе которых — её собственное переложение концертов Антонио Вивальди «Времена года». для органа. Среди других аранжировок Лисицыной – «Картинки с выставки» Мусоргского, Адажио для струнных Барбера, Сюита в старинном стиле Шнитке и др. Евгения Лисицына сыграла свыше тысячи концертов в городах бывшего Советского Союза, а также во многих странах Европы – Германии, Италии, Бельгии, Франции.

1 апреля в исполнении органистки прозвучат сочинения Баха, Вивальди, Сен-Санса и Вьерна. В концерте примет участие постоянный творческий партнёр концертов в храме Святого Станислава – Камерный хор «Петербургские серенады» под управлением маэстро Егора Лосева. За органом – известная петербургская органистка – Екатерина Маришкина. Прозвучит редко исполняемое сочинение – Псалом № 29 сэра Эдварда Элгара.



1 апреля 2018, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Европейские гости уикендов

Бах, Вивальди, Сен-Санс, Вьерн, Элгар

Исполнители:

Евгения Лисицина, орган

Рига, Латвия

Лауреаты международных конкурсов

Камерный хор Петербургские серенады

Художественный руководитель Егор Лосев

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Чудесную весеннюю программу представит любимый публикой Санкт-Петербургский концертный дуэт. Скрипач Марк Таубе и органистка Екатерина Маришкина в своей новой программе перелистнут самые романтические страницы музыкальной летописи Германии, Англии и Италии. Прозвучит Третья соната Феликса Мендельсона, великого романтика, создавшего абсолютно новый жанр органной сонаты. «Это Моцарт девятнадцатого столетия, самый светлый музыкальный талант, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их», - писал о Мендельсоне Роберт Шуман. Неожиданную окраску приобретёт скрипичный концерт Шумана, где роль оркестра возьмёт на себя орган! Картину дополнит одно и самых лирических сочинений Паганини – Кантабиле. Кроме того, поклонников Короля инструментов ждёт волнующая встреча с редко звучащими органными сонатами Райнбергера и Элгара. Весенняя соната – соцветие звуков, позволяющее ощутить в течение одного вечера весь спектр переживаний самого непредсказуемого и романтичного сезона в году!

7 апреля 2018, суббота, 19 часов

Органный концерт

Весенняя соната

Мендельсон, Паганини, Райнбергер, Элгар, Шуман

Исполнители:

Санкт-Петербургский концертный дуэт

Заслуженный артист России Марк –Таубе, скрипка

Лауреат международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Музыка двух самых органных стран мира – Германии и Франции, прозвучит в программе молодого органиста из Казани Андрея Романова. Точка притяжения всех органистов – Бах, представлен знаменитой Пассакальей и одной из самых известных хоральных обработок Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. В параллели прозвучит музыка его старшего современника Дитриха Букстехуде, глубоко почитаемого Бахом, который сразу же разглядел величайший дар Иоганна Себастьяна, прошедшего сотни миль пешком для встречи с ним. Многому — от строения органа до законов органной композиции —Бах научился именно у Букстехуде. Многие композиторы в разные времена испытали колоссальное влияние Баха. В своё время, Мендельсон заново открыл наследие этого самого «играемого» органного композитора, тогда почти забытого. Оба музыканта, кстати, жили в Лейпциге, играли на одном и том же органе церкви Святого Фомы. Связь с музыкой Баха проходит через всё творчество Мендельсона: «Если Бах – Бог, то Мендельсон – его пророк» – говорили современники. Баховскую тему продолжает Фуга на тему BACH другого величайшего романтика – Шумана. Орфей из Сен-Клотильд – Сезар Франк, как и его великие органисты- современники, также сохранял и развивал в своём монументальном творчестве баховские принципы. Полноту музыкальной картине придаёт Третья симфония Вьерна, гениального французского композитора, прославившегося в этом жанре. Логическое завершение программы – обращение к творчеству Мессиана. Органная легенда – концертная программа, в которой представлены лучшие опусы мирового репертуара для этого инструмента.

8 апреля 2018, воскресенье, 16 часов

Органная легенда. Музыка Германии и Франции

Букстехуде, Бах, Мендельсон, Шуман, Франк, Вьерн

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Андрей Романов, орган

Казань

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Участники концерта – лауреаты международных конкурсов органистов Герман Леонов и Артём Егоров – студенты Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, воспитанники органного класса заслуженного работника культуры России Галины Васильевны Семёновой. Именно в Училище при Московской консерватории в 2002 году впервые в России началась подготовка студентов по специальности орган. С момента открытия по настоящее время отделом руководит Галина Семёнова. Её ученики– лауреаты международных и всероссийских конкурсов, участники различных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле. Молодые музыканты регулярно совершенствуют своё мастерство, участвуют в мастер-классах выдающихся органистов мира, обучаясь в летних академиях в Граце (Австрия), Бозау и Халле (Германия), Таллинне (Эстония). Воспитанники и выпускники Галины Семёновой успешно концертируют не только в России, но и за рубежом, являются солистами различных концертных организаций и филармоний. Среди них: Наталья Ужви, Софью Иглицкая, Анастасия Сидоркина, Владимир Магалашвили, Анна Орлова, Владимир Скоморохов, Иван Царёв. В концерте прозвучат сочинения Баха, Риттера, Видора, Букстехуде.

14 апреля 2018, суббота, 19 часов

В кругу мастеров. От Баха до Видора.

Галина Семенова и ее ученики

Орган

Москва

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Герман Леонов

Артем Егоров

Орган

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

В храме Святого Станислава состоится шестой концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна».Симфония № 6 завершает этот масштабный проект Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа – симфонического органа (эпохальный переворот в органостроении, связанный в первую очередь с именем гениального органостроителя Аристида Кавайе-Колля), произошёл небывалый подъём французского органного искусства. На протяжении цикла «Все симфонии Вьерна», этот гениальный композитор каждый раз предстает в абсолютно разном и неожиданном окружении. Это и Бах, и Франк и даже Рахманинов! На этот раз компанию Вьерну составит его не менее выдающийся младший современник– Оливье Мессиан. Его творчество представляет самостоятельный, независимый от каких-либо школ и направлений срез современной нам музыки. За органом – талантливый петербургский органист Егор Колесов.

15 апреля 2018, воскресенье, 16 часов

Цикл «Все симфонии Луи Вьерна». Концерт шестой

Вьерн, Мессиан

Лауреат международных конкурсов

Егор Колесов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Под знаком Франции пройдёт концерт известной и любимой публикой органистки Лилии Кузнецовой. Романтический срез французской органной культуры будует представлен именами Гильмана и Вьерна.

Архитектоника программы выстроена так, что сочинения двух мастеров образуют единое логическое пространство: Первая соната Гильмана и Первая симфония Вьерна написаны в одной тональности – ре минор. Это отнюдь не случайное совпадение, ведь Вьерн посвятил свою симфонию старшему современнику! Он часто замещал именитого профессора Александра Гильмана в парижской консерватории во время его многочисленных гастрольных поездок. Звучащие полотна этих композиторов неизменно вызывают ярчайший калейдоскоп эмоций даже у самой взыскательной публики. Возможности «симфонического» органа, открывшего новую эру в репертуаре Короля инструментов, будут представлены во всей своей полноте в концерте «Неподражаемая Франция».

21 апреля 2018, суббота, 19 часов

Органный концерт

Неподражаемая Франция

Гильман, Вьерн,

Исполнитель:

Лилия Кузнецова

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

И снова, две великие органные державы встретятся в одном концерте. Известная российская органистка Анна Хоменя, последние годы живущая во Франции, представит гениальные опусы Баха в обрамлении величайших представителей французской органной школы: Видора, Вьерна и Дюрюфле. Эти корифеи «симфонического» органа вписали особую страницу в развитие мирового репертуара для Короля инструментов, возможности которого расширились, благодаря великому органостроителю Кавайе-Колю. Золото Европы – прошедшие проверку временем органные хиты в воскресном концерте в изысканном интерьере храма Святого Станислава.

22 апреля 2018, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Золото Европы. Органная музыка Германии и Франции.

Бах, Видор, Вьерн, Дюрюфле.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Анна Хоменя, орган

Россия-Франция

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Погрузитесь в захватывающую органную стихию вместе с петербургской органисткой Еленой Антипиной. Необъятный немецкий репертуар Короля инструментов представлен сочинениями лучших композиторов Германии. Великий Бах и его старший современник-наставник Букстехуде. За четыре месяца, проведённые рядом с ним, Бах научился многому. Именно поэтому в их творчестве так много общего. Букстехуде был гениален, но сколь бы ни были близки два музыканта, они представляли разные поколения. Опираясь на традиции своего великого учителя, Бах превзошёл его, достигнув невиданного доселе совершенства. Продолжатели баховской традиции – признанный мэтр романтизма Шуман и Регер, чьё творчество связало поздний романтизм с неоклассикой. И, наконец, великий австрийский гений Моцарт, мало писавший для органа, но оставивший в его истории ярчайший и незабываемый след. Стихия органа – новая концертная программа Елены Антипиной

28 апреля 2018, суббота, 19 часов

Органный концерт

Стихия органа. Букстехуде, Бах, Моцарт, Шуман, Регер

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Органные уикенды продолжают добрую традицию – в течение одного концерта представлять целое сообщество органистов. На этот раз в центре внимания органный класс блестящей молодой органистки – виртуоза Марии Лебедевой. Несмотря на молодость, Мария уже в течение нескольких лет ведёт органный класс в Санкт-Петербургском университете. В программе «Путь к Парнасу» прозвучат сочинения разных эпох – от барокко до романтизма. Музыка Франции и Германии, двух стран, давших миру неисчислимое количество композиторов-органистов, будет представлена сочинениями Баха, Брунса, Жигу, Боэльмана и др.

29 апреля 2018, воскресенье, 16 часов

Органный гала-концерт

Путь к Парнасу

Бах, Хименес, Маршан, Пахельбель, Брунс, Штрунк, Жигу, Боэльман, Лемменс



Исполнители:

Дипломант всероссийского конкурса Ирина Козлова, Александр Панаскин, Екатерина Ломакина, Вера Чудинова.

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)