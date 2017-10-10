Оркестр Волынщиков Москвы презентует новый альбом в ММДМ
10.10.2017, 15:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Оркестр Волынщиков Москвы выступит с презентацией нового альбома «Закон больших чисел» в Московском международном Доме музыки 4 ноября. Зрителей ждёт не только музыкальная премьера, но и театрализованное шоу: дефиле оркестра в национальных шотландских костюмах, традиционные ирландские танцы школы «Иридан» и показательные бои на мечах клуба исторической реконструкции «Серебряный волк».
Оркестр Волынщиков Москвы (Moscow & District Pipe Band) – первый и единственный профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Коллектив уникален практически во всём: от инструментального состава и авторского репертуара до запатентованной расцветки килтов (цветовая гамма ткани знаменитой клетчатой «шотландки» – ассоциативный ряд национальных символов РФ).
Каждое выступление оркестра – это шоу с традиционными маршами и перестроениями, каждый из участников – мультиинструменталист, играющий на нескольких духовых или ударных инструментах. Большая и малая шотландские волынки, галисийская (гайта) и болгарская (гайда) и волынка нижней Шотландии (бордер), ирландский вистл, русские рожки, калюки, варган, гитара, гусли и даже колёсная лира – вот неполный перечень инструментов, придающих звучанию Оркестра Волынщиков Москвы неповторимость.
Идея сочетания многих тембров для достижения особой полнозвучности отражена в названии нового альбома The Law of Large Numbers («Закон больших чисел»). В диске среди 10 треков есть ожидаемые кельтские хорнпайп, джига и вальс, необычный сет архаичного русского фольклора, а «Старинный встречный марш лейб-гвардии Преображенского полка» неизвестного автора времён Петра I и шотландский марш Cabar Feidh – две части одного «интернационального» номера. Диско-сет кавер-версий хитов 80-х (Rasputin ‘Boney M’, Mamma Mia, Money, Super Trouper ‘ABBA’, Venus ‘Shocking Blue’) музыканты в шутку назвали Super Pouper Medley. Дань уважения одному из величайших волынщиков Гордону Данкану отдана в традиционном шотландском reel-set Gravel walk, а в эпичном Cullen Anderson авторы обратились к жанру музыки киноформата.
По словам основателя, художественного руководителя и главного аранжировщика Оркестра Волынщиков Москвы Артемия Воробьёва «на нынешний момент волынка проходит путь, который прошли инструменты симфонического оркестра. Её распространение в мире очень широко, и оркестры волынщиков существуют не только на родине инструмента в Шотландии. Поэтому мы, как симбиозный проект, представляем своё видение кельтской традиции. Наряду с традиционными шотландскими песнями и маршами в нашем репертуаре есть обработки русских народных мелодий («По Дону гуляет», «Из-за острова на стрежень», «Светит месяц», «Камаринская»), а концертная запись нашего Rock Medley с каверами AC/DC, Europe, Kiss, Dire Straits и Jesus Christ Superstar Э.Л. Уэббера набрала в сети более 60 миллионов просмотров».
Оркестр Волынщиков Москвы (Moscow & District Pipe Band) – первый и единственный профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Коллектив уникален практически во всём: от инструментального состава и авторского репертуара до запатентованной расцветки килтов (цветовая гамма ткани знаменитой клетчатой «шотландки» – ассоциативный ряд национальных символов РФ).
Каждое выступление оркестра – это шоу с традиционными маршами и перестроениями, каждый из участников – мультиинструменталист, играющий на нескольких духовых или ударных инструментах. Большая и малая шотландские волынки, галисийская (гайта) и болгарская (гайда) и волынка нижней Шотландии (бордер), ирландский вистл, русские рожки, калюки, варган, гитара, гусли и даже колёсная лира – вот неполный перечень инструментов, придающих звучанию Оркестра Волынщиков Москвы неповторимость.
Идея сочетания многих тембров для достижения особой полнозвучности отражена в названии нового альбома The Law of Large Numbers («Закон больших чисел»). В диске среди 10 треков есть ожидаемые кельтские хорнпайп, джига и вальс, необычный сет архаичного русского фольклора, а «Старинный встречный марш лейб-гвардии Преображенского полка» неизвестного автора времён Петра I и шотландский марш Cabar Feidh – две части одного «интернационального» номера. Диско-сет кавер-версий хитов 80-х (Rasputin ‘Boney M’, Mamma Mia, Money, Super Trouper ‘ABBA’, Venus ‘Shocking Blue’) музыканты в шутку назвали Super Pouper Medley. Дань уважения одному из величайших волынщиков Гордону Данкану отдана в традиционном шотландском reel-set Gravel walk, а в эпичном Cullen Anderson авторы обратились к жанру музыки киноформата.
По словам основателя, художественного руководителя и главного аранжировщика Оркестра Волынщиков Москвы Артемия Воробьёва «на нынешний момент волынка проходит путь, который прошли инструменты симфонического оркестра. Её распространение в мире очень широко, и оркестры волынщиков существуют не только на родине инструмента в Шотландии. Поэтому мы, как симбиозный проект, представляем своё видение кельтской традиции. Наряду с традиционными шотландскими песнями и маршами в нашем репертуаре есть обработки русских народных мелодий («По Дону гуляет», «Из-за острова на стрежень», «Светит месяц», «Камаринская»), а концертная запись нашего Rock Medley с каверами AC/DC, Europe, Kiss, Dire Straits и Jesus Christ Superstar Э.Л. Уэббера набрала в сети более 60 миллионов просмотров».
Источник: ММДМ