Оркестр волынщиков Москвы представит новый альбом в Доме Музыки
25.10.2017, 17:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Оркестр волынщиков Москвы представит новый альбом «Закон больших чисел» в Московском международном Доме музыки 4 ноября 2017 года. В День народного единства публика услышит не только музыкальные премьеры, но и увидит театрализованное шоу: дефиле оркестра в национальных шотландских костюмах, традиционные ирландские танцы школы «Иридан» и показательные бои на мечах клуба исторической реконструкции «Серебряный волк».
Оркестр волынщиков Москвы (Moscow&DistrictPipeBand) - первый и единственный профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Коллектив уникален практически во всём: от инструментального состава и авторского репертуара до запатентованной расцветки килтов. Каждое выступление оркестра - это шоу с традиционными маршамии перестроениями. Каждый участник-мультиинструменталист, играющий на нескольких духовых или ударных инструментах.
«The Law of Large Numbers» («Закон больших чисел») - это второй альбом коллектива. В него вошли боевые марши и танцевальные мелодии Шотландии в традиционном для волынщиков оркестровом исполнении, авторские переложения популярной музыки, акустические треки, сыгранные камерным звуком с использованием малой шотландской волынки, ирландского вистла, акустической гитары и кахона. Среди треков диска есть ожидаемые кельтские хорнпайп, джига и вальс, необычный сет архаичного русского фольклора, а также «Старинный встречный марш лейб-гвардии Преображенского полка» неизвестного автора времен Петра I и шотландский марш Cabar Feidh - две части одного «интернационального» номера. Диско-сеткавер-версийхитов 80-х (Rasputin ‘BoneyM’, MammaMia, Money, SuperTrouper «ABBA», Venus «ShockingBlue») музыканты в шутку назвали Super Pouper Medley. Дань уважения одному из величайших волынщиков Гордону Данкану отдана в традиционном шотландском reel-set Gravelwalk, а в эпичном CullenAnderson авторы обратились к жанру музыки киноформата.
Художественный руководитель Оркестра волынщиков Москвы Артемий Воробьёв отметил, что в новом альбоме музыканты постарались воплотить все возможные грани жанра шотландской волыночной музыки: «Само понятие «закон больших чисел» в области волынок означает следующее: когда волынка звучит одна, она звучит хорошо, дуэт всегда звучит немного фальшиво или совсем грязно, если инструменты расстроены. А вот когда волынок много, то их строй сливается в одну широкую и красивую ноту. К презентации мы подготовили новые постановочные номера, все будет сыграно с живым аккомпанирующим составом сессионных музыкантов, одних из лучших в Москве».
Оркестр волынщиков Москвы (Moscow&DistrictPipeBand) - первый и единственный профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Коллектив уникален практически во всём: от инструментального состава и авторского репертуара до запатентованной расцветки килтов. Каждое выступление оркестра - это шоу с традиционными маршамии перестроениями. Каждый участник-мультиинструменталист, играющий на нескольких духовых или ударных инструментах.
«The Law of Large Numbers» («Закон больших чисел») - это второй альбом коллектива. В него вошли боевые марши и танцевальные мелодии Шотландии в традиционном для волынщиков оркестровом исполнении, авторские переложения популярной музыки, акустические треки, сыгранные камерным звуком с использованием малой шотландской волынки, ирландского вистла, акустической гитары и кахона. Среди треков диска есть ожидаемые кельтские хорнпайп, джига и вальс, необычный сет архаичного русского фольклора, а также «Старинный встречный марш лейб-гвардии Преображенского полка» неизвестного автора времен Петра I и шотландский марш Cabar Feidh - две части одного «интернационального» номера. Диско-сеткавер-версийхитов 80-х (Rasputin ‘BoneyM’, MammaMia, Money, SuperTrouper «ABBA», Venus «ShockingBlue») музыканты в шутку назвали Super Pouper Medley. Дань уважения одному из величайших волынщиков Гордону Данкану отдана в традиционном шотландском reel-set Gravelwalk, а в эпичном CullenAnderson авторы обратились к жанру музыки киноформата.
Художественный руководитель Оркестра волынщиков Москвы Артемий Воробьёв отметил, что в новом альбоме музыканты постарались воплотить все возможные грани жанра шотландской волыночной музыки: «Само понятие «закон больших чисел» в области волынок означает следующее: когда волынка звучит одна, она звучит хорошо, дуэт всегда звучит немного фальшиво или совсем грязно, если инструменты расстроены. А вот когда волынок много, то их строй сливается в одну широкую и красивую ноту. К презентации мы подготовили новые постановочные номера, все будет сыграно с живым аккомпанирующим составом сессионных музыкантов, одних из лучших в Москве».
Источник: ММДМ