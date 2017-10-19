ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почтовая марка с изображением Останкинской башни и телецентра «Останкино» появится во всех почтовых отделениях Москвы до конца года. Её выпустят в честь 50-летнего юбилея башни. Тираж марки составит 60 тысяч экземпляров.

«В этом году Останкинская телебашня празднует свой 50-летний юбилей. 3 ноября в честь круглой даты на высоте 337 метров в башне состоится торжественное гашение юбилейной марки: на неё поставят почтовый штемпель», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

На юбилейной марке изображены Останкинская башня в праздничной подсветке и здание телецентра «Останкино», построенного, так же как и башня, полвека назад — в ноябре 1967 года. Художники нарисовали достопримечательности на фоне вечернего неба, которое украшает число 50. Башня и телецентр показаны с самого живописного ракурса — со стороны Останкинского пруда.

Первая почтовая марка с изображением телебашни поступила в обращение в 1964 году, ещё до того как она была построена. Вторая марка с видом этого сооружения появилась уже в год завершения его строительства. В последний раз юбилейную почтовую марку посвящали Останкинской телебашне 20 лет назад — в 1997 году.