В московской галерее "Арка" 29 марта открывается выставка "Народ Книги", посвящённая 70-летию государства Израиль. Корреспондент ИА "Ореанда-Новости" Борис Букреев побывал в галерее, побеседовав с её совладелицей Антониной Галимзяновой.

- Выставочная деятельность галереи "Арка" никогда не была связана с иудаикой. Почему Вы обратились к ней сегодня?

Отнюдь. Долгие годы (галерее двадцать с лишним лет), мы почитаем и любим русскую живопись от Альтмана до Янкилевского, поэтому трудно согласиться с тем, что мы прожили вне еврейской темы... Но с иудаикой в чистом виде, до сих пор, всерьёз не работали, хотя были готовы. Повезло. В прошлом году в частном собрании увидели автолитографии Анатолия Каплана к сборнику "Тевье – Молочник" Шолом-Алейхема. Они были поданы именно так, как сейчас в галерее – все работы на стене в планшетах. Отдельные листы Каплана попадались нам раньше. И это было хорошо. Но весь цикл, в одном пространстве производит ошеломительное впечатление. В другой коллекции нашли полный комплект "Древнееврейские орнаменты", Стасова – Гинцбурга. "Орнаменты" тоже стали для нас открытием, ярким и мощным. Сокровище, вобравшее "память сорока веков". А потом материализовался ещё один раритет: портфолио "Двенадцать колен Израилевых", огромные цветные офорты Сальвадора Дали, собственноручно подписанные художником. Цикл был выполнен к 25-летию государства Израиль. Еврейская нота в творчестве испанского гения нам ранее была неизвестна. Последними в наше ожерелье добавились серия автолитографий Иссахара Рыбака и современная фарфоровая скульптура Галины Дулькиной, которые органично вписались в экспозицию, безоговорочно соответствуя уровню, заданному классиками. И галерея "Арка" не смогла упустить счастливой возможности показать широкому кругу знатоков и ценителей драгоценный материал, приурочив выставку к 70-летию государства Израиль, которое отмечается этой весной.

- Демонстрируя произведения, Вы несколько раз с гордостью произнесли "полный комплект", "полный цикл". С чем это связано?

Слово "полный" очень важно для нашей темы. "Арка" экспонирует тринадцать подписных офортов Дали – полный комплект. Галеристы всего мира - от Москвы до Нью-Йорка - ищут подобные циклы, выполненные знаменитыми художниками... Работы из цикла оформляют в багет и продают поштучно, в розницу. Это коммерчески очень выгодно. Самые лакомые для таких артдилеров подписные работы. Особенно любимы портфолио Дали, Миро, Пикассо, Шагала и других звёзд первой величины. Поэтому посмотреть цикл в виде, задуманном художником, с каждым годом всё сложней. В "Арке" знатоки и ценители увидят полные комплекты работ Дали и Каплана, все литографии "Древнееврейских орнаментов". В постоянной экспозиции Музея искусства и истории Иудаизма в Париже представлен лишь титульный лист альбома "Древнееврейские орнаменты", а на знаменитой выставке "русской иудаики" в Тель-Авиве The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art в 1987 году выставлялось только 20 листов альбома. "АРКА" экспонирует полный комплект (27 листов) превосходной сохранности.

- На выставке также демонстрируются автолитографии Иссахара Рыбака и фарфоровая скульптура Галины Дулькиной. Эти авторы, особенно современный скульптор Дулькина, гораздо менее известны, чем Сальвадор Дали. Чем объяснить такой выбор?

Иссахар Рыбак замечательный художник. Существует авторитетное мнение, что преждевременная смерть в 38 лет стала причиной попадания творчества Рыбака в тень Марка Шагала. Вы, глядя на его работы на выставке, сами не удержались: "круче Шагала". И оспаривать не захотелось. С фарфором Галины Дулькиной мы встретились пару лет назад на её масштабной персональной выставке в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. И это была любовь с первого взгляда. Талант Дулькиной очевиден и незауряден. Её фарфоровые шедевры нельзя забыть или не заметить. Неслучайно работы Галины представлены в собраниях Наталии Опалевой, Бориса Фридмана, Андрея Руденцова, Константина Эрнста, Павла Теплухина и других признанных коллекционеров. Полагаю, что "Мужчина из Бора-Парка" и "Да будет Свет" - выдающиеся скульптуры. Мне пришлось уговаривать владельца работ дать их на выставку. В кабинете коллекционера соседствуют прекрасный подписной Шагал, "Человек из Бора-Парка" Галины Дулькиной и великолепная бронза Цадкина. "У Вас Дулькина с Цадкиным, а в "Арке" будет с Дали". "У тебя двусмысленные доводы,- засмеялся обладатель работы. И добавил: "Забирай. Временно!". Владельцы подписных Шагалов и Цадкиных не украшают кабинет проходными вещами.

- Какие мероприятия будет проводить галерея в связи с выставкой?

Надеемся провести встречи с Борисом Фридманом, обладателем одного из лучших на планете собраний Livre d’artiste, великим знатоком, безусловным авторитетом в мире искусства. Рассчитываем уговорить мэтра рассказать о Библии Марка Шагала. Впрочем, мы заранее согласны с любой темой, которую предложит Борис Михайлович. Встречи с ним – всегда праздник.

- Поздравляю с открытием. Мазаль тов!



Борис Букреев