Памяти Владимира Высоцкого: музей на Таганке ждет масштабное обновление
25.01.2018, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января исполняется 80 лет со дня рождения всенародно любимого актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Накануне юбилейной даты Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин посетили Дом Высоцкого на Таганке. Мэр Москвы представил главе государства экспозицию музея и рассказал о дальнейших планах его развития.
"За эти годы поступило достаточно много новых раритетов. В полтора раза больше экспонатов музей может выставить. Но места не хватает, поэтому мы решили увеличить площадь музея в два раза в этом же здании - за счёт реконструкции, архитектурных решений", - рассказал Мэр Москвы.
Он также добавил, что переулки рядом с музеем реконструировали, а территорию благоустроили. "Ещё не всё доделано, но вид уже совершенно другой. В следующем году доделаем фасады, посадим деревья дополнительно", - отметил Сергей Собянин.
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий рассказал Владимиру Путину о технических новинках, которые используются в музее. В их числе мультимедийный экран, с помощью которого посетители могут в интерактивном режиме получить подробную информацию об экспонатах, а также больше узнать о жизни Владимира Высоцкого. "Это очень важно - сочетание современных выставочных технологий и аутентичности", - добавил Никита Высоцкий.
Поэт, актёр, певец
Владимир Высоцкий (1938–1980) прожил недолгую, но яркую жизнь. С его творчеством связана одна из самых ярких страниц деятельности Театра на Таганке. Картины с его участием ("Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Плохой хороший человек", "Короткие встречи" и другие) по праву считаются жемчужинами советского кинематографа. Также до сих пор остаются популярными песни и стихи Владимира Высоцкого. Более того, творческое наследие артиста и поэта завоёвывает сердца новых зрителей, слушателей и читателей
Москва чтит память о выдающемся земляке. В 1988 году, в день 50-летия со дня его рождения, была открыта мемориальная доска на доме 28 по Малой Грузинской улице, где жил Высоцкий. Также памятные доски установлены на здании роддома на улице Щепкина (до 1962 года - 3-я Мещанская улица ), где он родился, и на доме 15 по Большому Каретному переулку, с которым была связана юность Высоцкого и который он позднее воспел в одной из своих песен. А на Страстном бульваре и во внутреннем дворике Театра на Таганке установлены памятники Владимиру Высоцкому работы скульптора Геннадия Распопова.
Жизнь музея: экскурсии, выставки, творческие встречи
В начале 1990-х в Москве был создан Государственный культурный центр - музей В.С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке". Он открылся в расселённом в 1992 году здании XIX века по соседству с Театром на Таганке. В 2003 году в здании завершили ремонт, а 29 июля 2015 года Нижний и Верхний Таганские тупики, где расположен музей, были переименованы в улицу Высоцкого.
Сейчас постоянная экспозиция "Владимир Высоцкий. Жизнь и творчество. 1938–1980 годы", в том числе мемориальный кабинет поэта, занимает 220 квадратных метров. Также в Доме Высоцкого действует театрально-концертный зал. Музей возглавляет сын поэта Никита Высоцкий, здесь работают 28 сотрудников.
В музейных фондах находится 52,7 тысячи единиц хранения, среди которых 29,5 тысячи - постоянные. Основу коллекции составляет личный архив В.С. Высоцкого и его семьи. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, нумизматики. Приоритетная деятельность музея - сбор материалов, раскрывающих биографию поэта и его творчество.
В 2017 году в Доме Высоцкого провели 244 экскурсии, 14 выставок и около 300 мероприятий. На них побывали 66,4 тысячи посетителей. Также экспонировали две выездные выставки, которые посетили 18 тысяч человек. Кроме того, в прошлом году музей провёл 50 творческих встреч, концертов, круглых столов, акций, презентаций. В них приняли участие 6,4 тысячи человек.
Основными событиями стали церемония награждения ежегодной премией Владимира Высоцкого "Своя колея", мероприятия в честь 79-летия поэта, городские акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы", "Ночь в музее", "Библионочь", "Ночь искусств", IV международный научно-практический семинар "Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век", участие в Московском культурном форуме с презентацией новой экспозиции, а также юбилейным концертом "Здравствуйте, мои дорогие зрители!".
Обновление: мультимедийные технологии и новые экспонаты
Главная проблема музея сегодня - малая площадь экспозиции, которая уже давно не вмещает увеличившуюся в несколько раз коллекцию. Из-за этого 1 февраля Дом Высоцкого закрывается на ремонт и создание новой экспозиции.
Строители отремонтируют полы, стены и потолок, оборудуют новые кассы, сувенирный магазин и гардероб, заменят систему освещения, козырёк крыши, афишные стенды и вывеску музея. Но самое главное - в два с половиной раза расширится площадь постоянной экспозиции. После ремонта она составит 567 квадратных метров и будет представлена семью разделами (сейчас их три).
С 937 до 1384 увеличится количество экспонатов; более полусотни из них - из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. В экспозиции представят 651 предмет из личных вещей Владимира Высоцкого, в том числе не выставлявшиеся ранее гитары, иконы, автографы, лоты с аукциона в Париже. Также воссоздадут интерьеры гостиной и кухни с помощью подлинной мебели из квартиры поэта на Малой Грузинской улице.
Особое внимание уделят созданию мультимедийного раздела с текстами стихов и песен, видео- и аудиозаписями, фотографиями Владимира Высоцкого. Посетители смогут самостоятельно послушать записи, посмотреть на экране видео, полистать на тачскрине автографы и документы, прокрутить ленту времени. Всего в мультимедийном разделе будет свыше одной тысячи единиц аудио- и фотоматериалов. Использование современных технологий сделает экспозицию более динамичной и доступной для посетителей всех возрастов. Творчество Высоцкого впервые адаптируют для молодого поколения. Открыть новую экспозицию планируется в июле 2018 года.
Благоустройство улицы Высоцкого
В 2017 году прошло комплексное благоустройство квартала, примыкающего к Театру на Таганке, включая улицы Высоцкого, Верхнюю и Нижнюю Радищевские, Яузскую, Николоямскую. Работы проводились в рамках программы "Моя улица". В частности, на улице Высоцкого уложили гранитные плиты (на площади 2,5 тысячи квадратных метров) и асфальт (на площади 1,8 тысячи "квадратов"), проложили подземную кабельную канализацию (протяжённость кабельных каналов составила один километр), установили бортовой камень (более одной тысячи метров), 12 кабельных колодцев и 27 торшеров. Весной этого года на улице Высоцкого планируется засеять газоны (их площадь составит три тысячи квадратных метров) и высадить кустарники.
К юбилею: выставки, концерты, спектакли
К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого в Москве пройдёт более 30 мероприятий - концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов, творческих вечеров и литературно-музыкальных программ.
Так, 25 января в Доме Высоцкого на Таганке состоится презентация фотоальбома "Высоцкий", книги "Высоцкий в Грузии", издания "Высоцкий. Исследования и материалы", пройдёт творческий вечер в формате квартирника "Владимиру Высоцкому посвящается", а также всероссийский фестиваль-конкурс "Я люблю - и значит, я живу!". До 31 января будет работать выставка "Я, конечно, вернусь…".
В Театре на Таганке 26 января, 2 и 14 февраля состоится премьера спектакля "Беги, Алиса, беги" режиссёра Максима Диденко. В основе постановки - сюжет аудиоспектакля "Алиса в Стране чудес", который когда-то озвучивал Владимир Высоцкий.
В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина 25 января пройдёт единственный показ спектакля "Горький. Дно. Высоцкий" режиссёра Бориса Дьяченко, в Государственном Кремлёвском дворце - спектакль "Высоцкий. Рождение легенды". А в библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна покажут фильм "Плохой хороший человек" (1973), где артист сыграл одну из основных ролей - зоолога фон Корена.
26 января на Первом канале покажут трансляцию церемонии вручения премии "Своя колея", учреждённой в 1997 году по инициативе Никиты Высоцкого.
Театр на Таганке: Гамлет и Любимов
С 1964 по 1980 год, до конца своих дней, Владимир Высоцкий работал в Театре драмы и комедии на Таганке. Он сыграл более 20 ролей, в том числе одну из своих знаменитых - Гамлета. Актёр стал одним из символов театра в период его расцвета, когда Таганкой руководил Юрий Любимов.
В 2017 году к 100-летию выдающегося режиссёра в фойе Театра на Таганке была создана интерактивная экспозиция, посвящённая памяти режиссёра, а кабинет Юрия Любимова превращён в музей. В экспозиции представлены мемориальные предметы - мебель, фортепиано, настольные лампы, книги, гитара Владимира Высоцкого, а стены от пола до потолка покрыты автографами выдающихся личностей.
В 2015–2017 годах в Театре на Таганке за счёт городского бюджета провели противоаварийные и реставрационные работы. Специалисты зацементировали и уплотнили грунты основания здания, укрепили кирпичные стены, обновили фасад, крышу и вход в театр. Также прошёл капитальный ремонт технологического оборудования: заменён планшет большой сцены, отремонтированы малая (историческая) сцена, общественные зоны, гримёрные и другие помещения. Кроме того, в театре установили противопожарные двери и провели гидроизоляцию стен в подвале и на первом этаже.
Ремонт значительно улучшил технические возможности основной сцены. Здесь установили штанкетные и индивидуальные подъёмы, подъёмно-опускные площадки, автоматизировали управление освещением.
"За эти годы поступило достаточно много новых раритетов. В полтора раза больше экспонатов музей может выставить. Но места не хватает, поэтому мы решили увеличить площадь музея в два раза в этом же здании - за счёт реконструкции, архитектурных решений", - рассказал Мэр Москвы.
Он также добавил, что переулки рядом с музеем реконструировали, а территорию благоустроили. "Ещё не всё доделано, но вид уже совершенно другой. В следующем году доделаем фасады, посадим деревья дополнительно", - отметил Сергей Собянин.
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий рассказал Владимиру Путину о технических новинках, которые используются в музее. В их числе мультимедийный экран, с помощью которого посетители могут в интерактивном режиме получить подробную информацию об экспонатах, а также больше узнать о жизни Владимира Высоцкого. "Это очень важно - сочетание современных выставочных технологий и аутентичности", - добавил Никита Высоцкий.
Поэт, актёр, певец
Владимир Высоцкий (1938–1980) прожил недолгую, но яркую жизнь. С его творчеством связана одна из самых ярких страниц деятельности Театра на Таганке. Картины с его участием ("Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Плохой хороший человек", "Короткие встречи" и другие) по праву считаются жемчужинами советского кинематографа. Также до сих пор остаются популярными песни и стихи Владимира Высоцкого. Более того, творческое наследие артиста и поэта завоёвывает сердца новых зрителей, слушателей и читателей
Москва чтит память о выдающемся земляке. В 1988 году, в день 50-летия со дня его рождения, была открыта мемориальная доска на доме 28 по Малой Грузинской улице, где жил Высоцкий. Также памятные доски установлены на здании роддома на улице Щепкина (до 1962 года - 3-я Мещанская улица ), где он родился, и на доме 15 по Большому Каретному переулку, с которым была связана юность Высоцкого и который он позднее воспел в одной из своих песен. А на Страстном бульваре и во внутреннем дворике Театра на Таганке установлены памятники Владимиру Высоцкому работы скульптора Геннадия Распопова.
Жизнь музея: экскурсии, выставки, творческие встречи
В начале 1990-х в Москве был создан Государственный культурный центр - музей В.С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке". Он открылся в расселённом в 1992 году здании XIX века по соседству с Театром на Таганке. В 2003 году в здании завершили ремонт, а 29 июля 2015 года Нижний и Верхний Таганские тупики, где расположен музей, были переименованы в улицу Высоцкого.
Сейчас постоянная экспозиция "Владимир Высоцкий. Жизнь и творчество. 1938–1980 годы", в том числе мемориальный кабинет поэта, занимает 220 квадратных метров. Также в Доме Высоцкого действует театрально-концертный зал. Музей возглавляет сын поэта Никита Высоцкий, здесь работают 28 сотрудников.
В музейных фондах находится 52,7 тысячи единиц хранения, среди которых 29,5 тысячи - постоянные. Основу коллекции составляет личный архив В.С. Высоцкого и его семьи. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, нумизматики. Приоритетная деятельность музея - сбор материалов, раскрывающих биографию поэта и его творчество.
В 2017 году в Доме Высоцкого провели 244 экскурсии, 14 выставок и около 300 мероприятий. На них побывали 66,4 тысячи посетителей. Также экспонировали две выездные выставки, которые посетили 18 тысяч человек. Кроме того, в прошлом году музей провёл 50 творческих встреч, концертов, круглых столов, акций, презентаций. В них приняли участие 6,4 тысячи человек.
Основными событиями стали церемония награждения ежегодной премией Владимира Высоцкого "Своя колея", мероприятия в честь 79-летия поэта, городские акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы", "Ночь в музее", "Библионочь", "Ночь искусств", IV международный научно-практический семинар "Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век", участие в Московском культурном форуме с презентацией новой экспозиции, а также юбилейным концертом "Здравствуйте, мои дорогие зрители!".
Обновление: мультимедийные технологии и новые экспонаты
Главная проблема музея сегодня - малая площадь экспозиции, которая уже давно не вмещает увеличившуюся в несколько раз коллекцию. Из-за этого 1 февраля Дом Высоцкого закрывается на ремонт и создание новой экспозиции.
Строители отремонтируют полы, стены и потолок, оборудуют новые кассы, сувенирный магазин и гардероб, заменят систему освещения, козырёк крыши, афишные стенды и вывеску музея. Но самое главное - в два с половиной раза расширится площадь постоянной экспозиции. После ремонта она составит 567 квадратных метров и будет представлена семью разделами (сейчас их три).
С 937 до 1384 увеличится количество экспонатов; более полусотни из них - из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. В экспозиции представят 651 предмет из личных вещей Владимира Высоцкого, в том числе не выставлявшиеся ранее гитары, иконы, автографы, лоты с аукциона в Париже. Также воссоздадут интерьеры гостиной и кухни с помощью подлинной мебели из квартиры поэта на Малой Грузинской улице.
Особое внимание уделят созданию мультимедийного раздела с текстами стихов и песен, видео- и аудиозаписями, фотографиями Владимира Высоцкого. Посетители смогут самостоятельно послушать записи, посмотреть на экране видео, полистать на тачскрине автографы и документы, прокрутить ленту времени. Всего в мультимедийном разделе будет свыше одной тысячи единиц аудио- и фотоматериалов. Использование современных технологий сделает экспозицию более динамичной и доступной для посетителей всех возрастов. Творчество Высоцкого впервые адаптируют для молодого поколения. Открыть новую экспозицию планируется в июле 2018 года.
Благоустройство улицы Высоцкого
В 2017 году прошло комплексное благоустройство квартала, примыкающего к Театру на Таганке, включая улицы Высоцкого, Верхнюю и Нижнюю Радищевские, Яузскую, Николоямскую. Работы проводились в рамках программы "Моя улица". В частности, на улице Высоцкого уложили гранитные плиты (на площади 2,5 тысячи квадратных метров) и асфальт (на площади 1,8 тысячи "квадратов"), проложили подземную кабельную канализацию (протяжённость кабельных каналов составила один километр), установили бортовой камень (более одной тысячи метров), 12 кабельных колодцев и 27 торшеров. Весной этого года на улице Высоцкого планируется засеять газоны (их площадь составит три тысячи квадратных метров) и высадить кустарники.
К юбилею: выставки, концерты, спектакли
К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого в Москве пройдёт более 30 мероприятий - концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов, творческих вечеров и литературно-музыкальных программ.
Так, 25 января в Доме Высоцкого на Таганке состоится презентация фотоальбома "Высоцкий", книги "Высоцкий в Грузии", издания "Высоцкий. Исследования и материалы", пройдёт творческий вечер в формате квартирника "Владимиру Высоцкому посвящается", а также всероссийский фестиваль-конкурс "Я люблю - и значит, я живу!". До 31 января будет работать выставка "Я, конечно, вернусь…".
В Театре на Таганке 26 января, 2 и 14 февраля состоится премьера спектакля "Беги, Алиса, беги" режиссёра Максима Диденко. В основе постановки - сюжет аудиоспектакля "Алиса в Стране чудес", который когда-то озвучивал Владимир Высоцкий.
В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина 25 января пройдёт единственный показ спектакля "Горький. Дно. Высоцкий" режиссёра Бориса Дьяченко, в Государственном Кремлёвском дворце - спектакль "Высоцкий. Рождение легенды". А в библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна покажут фильм "Плохой хороший человек" (1973), где артист сыграл одну из основных ролей - зоолога фон Корена.
26 января на Первом канале покажут трансляцию церемонии вручения премии "Своя колея", учреждённой в 1997 году по инициативе Никиты Высоцкого.
Театр на Таганке: Гамлет и Любимов
С 1964 по 1980 год, до конца своих дней, Владимир Высоцкий работал в Театре драмы и комедии на Таганке. Он сыграл более 20 ролей, в том числе одну из своих знаменитых - Гамлета. Актёр стал одним из символов театра в период его расцвета, когда Таганкой руководил Юрий Любимов.
В 2017 году к 100-летию выдающегося режиссёра в фойе Театра на Таганке была создана интерактивная экспозиция, посвящённая памяти режиссёра, а кабинет Юрия Любимова превращён в музей. В экспозиции представлены мемориальные предметы - мебель, фортепиано, настольные лампы, книги, гитара Владимира Высоцкого, а стены от пола до потолка покрыты автографами выдающихся личностей.
В 2015–2017 годах в Театре на Таганке за счёт городского бюджета провели противоаварийные и реставрационные работы. Специалисты зацементировали и уплотнили грунты основания здания, укрепили кирпичные стены, обновили фасад, крышу и вход в театр. Также прошёл капитальный ремонт технологического оборудования: заменён планшет большой сцены, отремонтированы малая (историческая) сцена, общественные зоны, гримёрные и другие помещения. Кроме того, в театре установили противопожарные двери и провели гидроизоляцию стен в подвале и на первом этаже.
Ремонт значительно улучшил технические возможности основной сцены. Здесь установили штанкетные и индивидуальные подъёмы, подъёмно-опускные площадки, автоматизировали управление освещением.