Панорамный ретроресторан откроется в парке "Зарядье" в начале октября
18.09.2017, 09:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье откроется в парке «Зарядье» в начале октября 2017 года. Его интерьер выполнят в стиле 60-х годов XX века, он частично будет повторять внутреннее убранство гостиницы «Россия», которая раньше располагалась на месте парка.
«Ресторан откроется в юго-западной части “Зарядья”, вблизи Москворецкой набережной. Из его окон будет открываться вид на реку и город. У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зелёным газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров. Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.
Общая площадь здания составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, ретроресторан рассчитан на 299 посадочных мест. Заведение сможет ежедневно обслуживать более 1200 посетителей. В здании предусмотрен выход на зелёную кровлю, где оборудована дорожка со стеклянным ограждением, которая связывает ресторан с прогулочными маршрутами «Зарядья».
Убранство заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы «Россия». Например, там будет такой же тёмно-синий формованный потолок, как некогда был в залах гостиницы. Стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса, характерные для интерьеров 1960-х годов.
Природно-ландшафтный парк «Зарядье» открылся 9 сентября в одноименном историческом районе Москвы. На официальной церемонии присутствовали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Первых посетителей «Зарядье» приняло 9 и 10 сентября. Ими стали школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов.
«Ресторан откроется в юго-западной части “Зарядья”, вблизи Москворецкой набережной. Из его окон будет открываться вид на реку и город. У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зелёным газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров. Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов», — рассказал главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов.
Общая площадь здания составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, ретроресторан рассчитан на 299 посадочных мест. Заведение сможет ежедневно обслуживать более 1200 посетителей. В здании предусмотрен выход на зелёную кровлю, где оборудована дорожка со стеклянным ограждением, которая связывает ресторан с прогулочными маршрутами «Зарядья».
Убранство заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы «Россия». Например, там будет такой же тёмно-синий формованный потолок, как некогда был в залах гостиницы. Стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса, характерные для интерьеров 1960-х годов.
Природно-ландшафтный парк «Зарядье» открылся 9 сентября в одноименном историческом районе Москвы. На официальной церемонии присутствовали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Первых посетителей «Зарядье» приняло 9 и 10 сентября. Ими стали школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов.
Источник: Мэрия Москвы