Парк "Зарядье" открыт в Москве
09.09.2017, 19:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин открыл парк «Зарядье», который расположен в самом центре столицы. В церемонии открытия принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.
«В 2012 году Вы дали поручение реорганизовать эту крупную территорию в парк. В свое время были разные варианты — строительство коммерческого огромного центра, предлагали парламентский центр построить. Тем не менее мы приняли решение, поддержанное практически стопроцентно москвичами, потому что в центре города, на улицах в пределах Бульварного кольца никогда парков не существовало», — доложил Мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, сейчас в центре города создано новое комфортное пространство. При этом парк удалось интегрировать с историческими объектами: Патриаршим подворьем, церквями и соборами.
Сергей Собянин подчеркнул, что «Зарядье» — уникальный парк. «Это образовательно-культурное пространство. Два крупных образовательных центра: медиацентр и “Ледяная пещера”. “Заповедное посольство” — тоже образовательный центр, филармония, в которой 1600 мест», — уточнил Мэр Москвы.
Владимир Путин выразил Сергею Собянину благодарность за созданный парк. Президент России вместе с Мэром Москвы посетили медиацентр, где им представили высокотехнологичный медиакомлекс с панорамным экраном и интерактивным изображением на полу. На экране транслировался фильм «Машина времени “Зарядье”».
Они также побывали в большом амфитеатре на 1600 мест. Глава государства и Мэр Москвы также поднялись на уникальный парящий мост, который стал одной из самых крупных обзорных площадок Москвы с видом на Кремль.
После осмотра территории парка Владимир Путин и Сергей Собянин посетили кафе «Зарядье», где прошёл обед для столичных школьников, детей из многодетных семей и воспитанников интернатов, которые получили приглашение первыми посетить «Зарядье».
Для всех желающих парк откроется в понедельник, 11 сентября.
«В 2012 году Вы дали поручение реорганизовать эту крупную территорию в парк. В свое время были разные варианты — строительство коммерческого огромного центра, предлагали парламентский центр построить. Тем не менее мы приняли решение, поддержанное практически стопроцентно москвичами, потому что в центре города, на улицах в пределах Бульварного кольца никогда парков не существовало», — доложил Мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, сейчас в центре города создано новое комфортное пространство. При этом парк удалось интегрировать с историческими объектами: Патриаршим подворьем, церквями и соборами.
Сергей Собянин подчеркнул, что «Зарядье» — уникальный парк. «Это образовательно-культурное пространство. Два крупных образовательных центра: медиацентр и “Ледяная пещера”. “Заповедное посольство” — тоже образовательный центр, филармония, в которой 1600 мест», — уточнил Мэр Москвы.
Владимир Путин выразил Сергею Собянину благодарность за созданный парк. Президент России вместе с Мэром Москвы посетили медиацентр, где им представили высокотехнологичный медиакомлекс с панорамным экраном и интерактивным изображением на полу. На экране транслировался фильм «Машина времени “Зарядье”».
Они также побывали в большом амфитеатре на 1600 мест. Глава государства и Мэр Москвы также поднялись на уникальный парящий мост, который стал одной из самых крупных обзорных площадок Москвы с видом на Кремль.
После осмотра территории парка Владимир Путин и Сергей Собянин посетили кафе «Зарядье», где прошёл обед для столичных школьников, детей из многодетных семей и воспитанников интернатов, которые получили приглашение первыми посетить «Зарядье».
Для всех желающих парк откроется в понедельник, 11 сентября.
Источник: Мэрия Москвы