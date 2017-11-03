Парусная регата стартовала в Геленджике
03.11.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Геленджике 3 ноября начались соревнования по парусному спорту, ранее состоялась торжественная церемония открытия.
Участников регаты поприветствовал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по парусному спорту, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Денис Грибанов.
Соревноваться будут 400 яхтсменов из различных регионов в возрасте от 7 до 15 лет. Состязания по парусному спорту продлятся до 5 ноября, сообщили организаторы.
Геленджикская регата закроет сезон парусного спорта в городе.
Участников регаты поприветствовал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по парусному спорту, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Денис Грибанов.
Соревноваться будут 400 яхтсменов из различных регионов в возрасте от 7 до 15 лет. Состязания по парусному спорту продлятся до 5 ноября, сообщили организаторы.
Геленджикская регата закроет сезон парусного спорта в городе.
Источник: http://www.krasnodar.ru