ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Геленджике 3 ноября начались соревнования по парусному спорту, ранее состоялась торжественная церемония открытия.

Участников регаты поприветствовал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по парусному спорту, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Денис Грибанов.

Соревноваться будут 400 яхтсменов из различных регионов в возрасте от 7 до 15 лет. Состязания по парусному спорту продлятся до 5 ноября, сообщили организаторы.

Геленджикская регата закроет сезон парусного спорта в городе. 