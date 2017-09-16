ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народную артистку Российской Федерации Ангелину Михайловну Вовк с днём рождения.

«Многие годы жизни Вы посвятили работе на телевидении, развивая и приумножая данные Вам способности и дарования. Более двух десятилетий Вы были ведущей популярной детской программы "Спокойной ночи, малыши". С присущими Вам жизнелюбием и оптимизмом Вы учили юных зрителей доброте, отзывчивости, умению дружить», — говорится в Патриаршем поздравлении.

«Особой признательности заслуживают Ваши усилия, направленные на возрождение русских народных традиций и поддержку детского творчества», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.