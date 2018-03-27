Павел Нерсесьян даст сольный концерт в Большом зале МГК
Павел Нерсесьян — интеллектуал, недаром его называют «объективным пианистом». Он размышляет о природе и языке музыки, о сути творчества, считая, что «по сути, пианист — это две профессии. Один — это слуга, который занимается фактурой, пальцами, всем хозяйством черновым. Другой — дирижёр, определяющий главное. То, что самое трудное, не обязательно самое важное. Именно дирижёр внутри нас говорит: где самое важное? Почему оно как на чужом языке? Где фразировка? Я люблю разделить задачу — вот концертмейстер играет, а вот солист. Например, в Шопене это очень часто помогает. Главный голос должен чувствовать себя свободно, естественно, хорошо пониматься. Фон не должен закрывать главного. В театральном спектакле мы видим драпировки, декорации, парики, костюмы и так далее. Всё это интересно, выразительно, дорого, важно. Но, как только открывается рот актёра, вы начинаете следить за текстом, за актёрским голосом, фразировкой. Хорошая фраза — мост из прошлого в будущее, та линия, которая заставляет меня слушать и интересоваться, что там впереди. Нужно, чтобы она долго не рвалась».
В настоящее время Павел Нерсесьян — гражданин мира, преподаёт в Бостонском университете и Московской консерватории, гастролирует в России и Европе. Тем большая удача услышать его в программе из сочинений самых фортепианных композиторов — Шопена и Шумана. «Романтический композитор — это сочетание свободы и деспотизма, — подчёркивает Нерсесьян. — С одной стороны, должно быть ощущение свободы и ощущение невыученности этой музыки, как будто она только что из сердца взялась».
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
3 апреля, вторник, 19.00
Абонемент №8
«ФОРТЕПИАННЫЙ»
Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано)
В программе:
Шопен – Три ноктюрна соч. 15
Шуман – Симфонические этюды соч. 13
Шуман – «Детские сцены», соч. 15
Шопен - Соната №3, соч. 58