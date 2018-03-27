сольный вечер пианиста, заслуженного артиста России, профессора. Отзывы в прессе о его игре неизменно восторженны: «Он… как свободный дух, освещающий сцену своим ярким темпераментом, индивидуальными красками и богатым воображением... Не отвлекаясь на трели и октавы (хотя они и безупречны), он легко концентрирует внимание на любой возможной детали или образе» (Grammophone London). «Даже если вы не фортепианный гуру, выслеживающий восходящих звёздочек или малоизвестных мастеров фортепиано, послушайте этого пианиста при первой возможности» (The Boston Musical Intelligencer).

Павел Нерсесьян — интеллектуал, недаром его называют «объективным пианистом». Он размышляет о природе и языке музыки, о сути творчества, считая, что «по сути, пианист — это две профессии. Один — это слуга, который занимается фактурой, пальцами, всем хозяйством черновым. Другой — дирижёр, определяющий главное. То, что самое трудное, не обязательно самое важное. Именно дирижёр внутри нас говорит: где самое важное? Почему оно как на чужом языке? Где фразировка? Я люблю разделить задачу — вот концертмейстер играет, а вот солист. Например, в Шопене это очень часто помогает. Главный голос должен чувствовать себя свободно, естественно, хорошо пониматься. Фон не должен закрывать главного. В театральном спектакле мы видим драпировки, декорации, парики, костюмы и так далее. Всё это интересно, выразительно, дорого, важно. Но, как только открывается рот актёра, вы начинаете следить за текстом, за актёрским голосом, фразировкой. Хорошая фраза — мост из прошлого в будущее, та линия, которая заставляет меня слушать и интересоваться, что там впереди. Нужно, чтобы она долго не рвалась».

В настоящее время Павел Нерсесьян — гражданин мира, преподаёт в Бостонском университете и Московской консерватории, гастролирует в России и Европе. Тем большая удача услышать его в программе из сочинений самых фортепианных композиторов — Шопена и Шумана. «Романтический композитор — это сочетание свободы и деспотизма, — подчёркивает Нерсесьян. — С одной стороны, должно быть ощущение свободы и ощущение невыученности этой музыки, как будто она только что из сердца взялась».





БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

3 апреля, вторник, 19.00

Абонемент №8

«ФОРТЕПИАННЫЙ»

Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано)

В программе:

Шопен – Три ноктюрна соч. 15

Шуман – Симфонические этюды соч. 13

Шуман – «Детские сцены», соч. 15

Шопен - Соната №3, соч. 58