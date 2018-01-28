ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пермский театр оперы и балета даст единственный спектакль «Щелкунчик» на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Он пройдёт 1 февраля. Главные роли исполнят известные танцовщики Наталья Осипова и Никита Четвериков.

Специально для премьеры балета в Москву привезут масштабные декорации, которые изготавливаются в Перми по оригинальным эскизам.

Наталья Осипова — одна из самых титулованных отечественных балерин, лауреат российской премии «Золотая маска» и приза международного фестиваля Benois de la Danse. В прошлом прима-балерина Михайловского и Большого театров, Американского балетного театра, действующая прима лондонского Ковент-Гардена, с этого сезона она исполняет главные партии и в пермском театре. Впервые Наталья Осипова побывала в Перми в мае 2009 года с труппой Большого театра во время фестиваля «Дягилевские сезоны». В 2016-м по приглашению художественного руководителя пермского балета Алексея Мирошниченко станцевала в спектакле «Ромео и Джульетта» в постановке Кеннета Макмиллана под управлением Теодора Курентзиса. Именно в этом спектакле партнёром Осиповой впервые стал лауреат конкурса «Большой балет» (2016) Никита Четвериков. «Щелкунчик» станет их второй совместной работой.

Наталья Осипова отметила, что давно не выступала в Москве и с нетерпением ждёт встречи со столичной публикой. «Это моя первая работа в качестве примы пермского театра. Вместе с хореографом Алексеем Мирошниченко мы постараемся создать необычный спектакль и передать всю глубину и трагичность потрясающей музыки Чайковского», — говорит балерина.

Постановка обещает стать одним из самых ярких спектаклей этого года.