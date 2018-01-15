Петербург готовит заявку на конкурс ЮНЕСКО "Всемирная столица книги-2020"
15.01.2018, 14:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-губернатор Александр Говорунов встретился с главными редакторами литературных журналов и журналистами, освещающими тему книг и развития культуры чтения. Встреча проходила в Красногвардейском районе на базе библиотеки "Ржевская", которая недавно открыта после реконструкции. Беседа была посвящена подготовке Санкт-Петербурга к конкурсу ЮНЕСКО "Всемирная столица книги-2020", об участии в котором губернатор Георгий Полтавченко сообщил на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Вице-губернатор и журналисты осмотрели обновлённое пространство библиотеки, ознакомились с техническими новинками, которые используют библиотекари. Здесь, например, можно сдать книги через специальный терминал "Умная полка", изучить историю Красногвардейского района с использованием интерактивной карты, созданный в библиотеке "Либтех" даёт возможность читателю освоить программирование. "Ржевская" с успехом воплощает проект "Литературный трамвай".
Александр Говорунов подчеркнул, что город активно преображает библиотеки. Сегодня во всех районах города в библиотечном деле используются современные подходы. "Мы видим, что библиотека в нашем городе становится не просто книгохранилищем, как это было вчера или позавчера. Использование информационных технологий и интерактивных проектов работает на пропаганду чтения и книги", – сказал вице-губернатор.
Изменения в библиотечном секторе и развитие книжной отрасли во многом определили в 2017 году победу Петербурга в конкурсе "Самый читающий регион России", который проводит Российский книжный союз. На встрече с журналистами Александр Говорунов обсудил проекты, которые могут быть включены в заявку на конкурс Всемирная столица книги-2020. Разговор также шёл о формах работы, которые необходимо шире использовать для пробуждения у петербуржцев интереса к литературе, привлечения к чтению детей и подростков.
Как сообщил участвовавший в беседе председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, специальная рабочая группа прорабатывает предложения, которые поступают от общественных организаций, бизнеса, учреждений культуры и СМИ. Заявка в ЮНЕСКО будет отправлена в марте.
Победа в конкурсе на звание Всемирной столицы книги не даёт денежного вознаграждения. Но, как отметил Александр Говорунов, получение высокого статуса – это повышение престижа Петербурга. В частности, открываются новые возможности для продвижения бренда Санкт-Петербурга на мировом книжном рынке и популяризации петербургского опыта в области книгоиздания и книгораспространения в российских регионах. Город сможет активнее представлять книжную индустрию России на крупнейших мировых выставках совместно с Роспечатью и привлекать дополнительное финансирование на петербургские издательские проекты.
В Петербурге многое сделано для развития книжной отрасли и продвижения чтения. В городе почти 200 общедоступных библиотек, более миллиона петербуржцев являются их постоянными читателями. В прошлом году в библиотеки города было 13 миллионов обращений, выдано 22 млн экземпляров книг и периодики. Для пополнения библиотечных фондов из городского бюджета выделено 120 млн рублей.
За последние два года в Петербурге открыто 26 книжных магазинов. В 2017 году город поддержал 111 издательских проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Книги петербургских писателей вышли тиражом 160 тысяч экземпляров. Проект "Мобильная библиотека" в петербургском метрополитене дал возможность любому желающему приобщиться к лучшим мировым произведениям. В мобильной библиотеке доступно более 750 тысяч книг художественной, детской, обучающей и бизнес-литературы. 48 организаций, которые ведут социально-значимую деятельность в сфере СМИ, книгоиздания и книгораспространения, получают льготы по арендной плате помещения, в которых располагаются.
Санкт-Петербургский международный книжный салон-2017 объединил 16 стран. Книжные аллеи теперь работают не только в Петербурге, но и выезжают в 11 крупнейших садоводств Ленинградской области. Возрождена Книжная лавка писателей, и её филиалы открылись в Симферополе, Салониках, Минске. Правительство Санкт-Петербурга продолжает успешно развивать международное сотрудничество в книжной отрасли с Министерством информации Республики Беларусь, Министерством культуры и информации Республики Сербия, Греческой Республикой и Автономным территориальным образованием Гагаузия Республики Молдова.
Вице-губернатор и журналисты осмотрели обновлённое пространство библиотеки, ознакомились с техническими новинками, которые используют библиотекари. Здесь, например, можно сдать книги через специальный терминал "Умная полка", изучить историю Красногвардейского района с использованием интерактивной карты, созданный в библиотеке "Либтех" даёт возможность читателю освоить программирование. "Ржевская" с успехом воплощает проект "Литературный трамвай".
Александр Говорунов подчеркнул, что город активно преображает библиотеки. Сегодня во всех районах города в библиотечном деле используются современные подходы. "Мы видим, что библиотека в нашем городе становится не просто книгохранилищем, как это было вчера или позавчера. Использование информационных технологий и интерактивных проектов работает на пропаганду чтения и книги", – сказал вице-губернатор.
Изменения в библиотечном секторе и развитие книжной отрасли во многом определили в 2017 году победу Петербурга в конкурсе "Самый читающий регион России", который проводит Российский книжный союз. На встрече с журналистами Александр Говорунов обсудил проекты, которые могут быть включены в заявку на конкурс Всемирная столица книги-2020. Разговор также шёл о формах работы, которые необходимо шире использовать для пробуждения у петербуржцев интереса к литературе, привлечения к чтению детей и подростков.
Как сообщил участвовавший в беседе председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, специальная рабочая группа прорабатывает предложения, которые поступают от общественных организаций, бизнеса, учреждений культуры и СМИ. Заявка в ЮНЕСКО будет отправлена в марте.
Победа в конкурсе на звание Всемирной столицы книги не даёт денежного вознаграждения. Но, как отметил Александр Говорунов, получение высокого статуса – это повышение престижа Петербурга. В частности, открываются новые возможности для продвижения бренда Санкт-Петербурга на мировом книжном рынке и популяризации петербургского опыта в области книгоиздания и книгораспространения в российских регионах. Город сможет активнее представлять книжную индустрию России на крупнейших мировых выставках совместно с Роспечатью и привлекать дополнительное финансирование на петербургские издательские проекты.
В Петербурге многое сделано для развития книжной отрасли и продвижения чтения. В городе почти 200 общедоступных библиотек, более миллиона петербуржцев являются их постоянными читателями. В прошлом году в библиотеки города было 13 миллионов обращений, выдано 22 млн экземпляров книг и периодики. Для пополнения библиотечных фондов из городского бюджета выделено 120 млн рублей.
За последние два года в Петербурге открыто 26 книжных магазинов. В 2017 году город поддержал 111 издательских проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Книги петербургских писателей вышли тиражом 160 тысяч экземпляров. Проект "Мобильная библиотека" в петербургском метрополитене дал возможность любому желающему приобщиться к лучшим мировым произведениям. В мобильной библиотеке доступно более 750 тысяч книг художественной, детской, обучающей и бизнес-литературы. 48 организаций, которые ведут социально-значимую деятельность в сфере СМИ, книгоиздания и книгораспространения, получают льготы по арендной плате помещения, в которых располагаются.
Санкт-Петербургский международный книжный салон-2017 объединил 16 стран. Книжные аллеи теперь работают не только в Петербурге, но и выезжают в 11 крупнейших садоводств Ленинградской области. Возрождена Книжная лавка писателей, и её филиалы открылись в Симферополе, Салониках, Минске. Правительство Санкт-Петербурга продолжает успешно развивать международное сотрудничество в книжной отрасли с Министерством информации Республики Беларусь, Министерством культуры и информации Республики Сербия, Греческой Республикой и Автономным территориальным образованием Гагаузия Республики Молдова.
Источник: Правительство Санкт-Петербурга