Певица Людмила Сенчина скончалась на 68-м году жизни от онкозаболевания
25.01.2018, 19:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание.
С декабря 2017 года Сенчина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Прогнозы врачей не были пессимистичными, и поэтому смерть артистки стала для всех неожиданностью. 27 января она планировала принять участие в мероприятии, посвящённом снятию блокады Ленинграда.
Сенчина родилась в Николаевской области Украины. Как позднее вспоминала артистка, её отец в документах при регистрации указал дату её рождения как 13 января 1948 года, однако настоящим днем её рождения является 13 декабря 1950 года.
Певица училась в музыкальном училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова и прославилась после участия в телепрограмме "Голубой огонёк" в 1970 году с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника.
Позднее Сенчина рассказывала в интервью, что успех песни оказался для неё полной неожиданностью, а также признавалась, что изначально ей не нравилась эта песня, и она исполнила её, поддавшись на уговоры.
За "Золушкой" последовали другие популярные композиции, написанные известными советскими композиторами и поэтами: "Добрая сказка", "Колыбельная", "Полынь", "Целую ночь соловей нам насвистывал…"
Всего за всё время своей музыкальной карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов и один песенный сборник.
С декабря 2017 года Сенчина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Прогнозы врачей не были пессимистичными, и поэтому смерть артистки стала для всех неожиданностью. 27 января она планировала принять участие в мероприятии, посвящённом снятию блокады Ленинграда.
Сенчина родилась в Николаевской области Украины. Как позднее вспоминала артистка, её отец в документах при регистрации указал дату её рождения как 13 января 1948 года, однако настоящим днем её рождения является 13 декабря 1950 года.
Певица училась в музыкальном училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова и прославилась после участия в телепрограмме "Голубой огонёк" в 1970 году с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника.
Позднее Сенчина рассказывала в интервью, что успех песни оказался для неё полной неожиданностью, а также признавалась, что изначально ей не нравилась эта песня, и она исполнила её, поддавшись на уговоры.
За "Золушкой" последовали другие популярные композиции, написанные известными советскими композиторами и поэтами: "Добрая сказка", "Колыбельная", "Полынь", "Целую ночь соловей нам насвистывал…"
Всего за всё время своей музыкальной карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов и один песенный сборник.
Источник: Ореанда