04.04.2018, 08:07
Певица Славяна даст свой первый сольный концерт в Доме Музыки
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый большой сольный концерт участницы телепроекта «Голос» Славяны состоится в Камерном зале Дома Музыки 6 апреля. Аккомпанировать певице будут народный ансамбль солистов «Русские струны» и инструментальный ансамбль под управлением Оксаны Петриченко.
Молодая певица Славяна получила известность, благодаря участию в шестом сезоне телепроекта «Голос», где состязалась с другими молодыми исполнителями в команде Александра Градского. В ее активе – десятки побед на международных конкурсах и фестивалях, в том числе Гран-при фестиваля «Звездный дождь» в Берлине и конкурса «Весна эстрадной песни» в Санкт-Петербурге. Появление в «Голосе» принесло ей известность и любовь слушателей: сегодня ее концерты с огромным успехом проходят в российских городах. В столице свой первый большой сольный концерт Славяна даст в Камерном зале Дома музыки, а представит ее публике знаменитый исполнитель романсов Леонид Серебренников.
Программу вечера составили русские народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады. Аккомпанировать певице будут народный ансамбль солистов «Русские струны» и инструментальный ансамбль под управлением Оксаны Петриченко. Леонид Серебренников исполнит в дуэте со Славяной популярные лирические песни и романсы.
СЛАВЯНА
Абонемент «… И НЕ ТОЛЬКО РОМАНС»
6 апреля 2018, Камерный зал, 19:00
Автор и ведущий – Леонид СЕРЕБРЕННИКОВ
Ансамбль солистов «Русские струны»
Инструментальный коллектив под управлением Оксаны Петриченко
Молодая певица Славяна получила известность, благодаря участию в шестом сезоне телепроекта «Голос», где состязалась с другими молодыми исполнителями в команде Александра Градского. В ее активе – десятки побед на международных конкурсах и фестивалях, в том числе Гран-при фестиваля «Звездный дождь» в Берлине и конкурса «Весна эстрадной песни» в Санкт-Петербурге. Появление в «Голосе» принесло ей известность и любовь слушателей: сегодня ее концерты с огромным успехом проходят в российских городах. В столице свой первый большой сольный концерт Славяна даст в Камерном зале Дома музыки, а представит ее публике знаменитый исполнитель романсов Леонид Серебренников.
Программу вечера составили русские народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады. Аккомпанировать певице будут народный ансамбль солистов «Русские струны» и инструментальный ансамбль под управлением Оксаны Петриченко. Леонид Серебренников исполнит в дуэте со Славяной популярные лирические песни и романсы.
СЛАВЯНА
Абонемент «… И НЕ ТОЛЬКО РОМАНС»
6 апреля 2018, Камерный зал, 19:00
Автор и ведущий – Леонид СЕРЕБРЕННИКОВ
Ансамбль солистов «Русские струны»
Инструментальный коллектив под управлением Оксаны Петриченко
Источник: Ореанда