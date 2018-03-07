Пианист Алексей Гориболь представит специальную программу для юных слушателей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 марта в Малом зале Театра имени Наталии Сац выступит пианист Алексей Гориболь. Это будет специальная программа для юных слушателей, которая объединит «детские» циклы Чайковского: вокальный – «Шестнадцать детских песен» и фортепианный «Детский альбом». Сам композитор в письмах признавался, что очень любил детей. И одним из самых счастливых и безмятежных периодов своей жизни считал 1877-1878 года, когда проживал в семьях своих родственников и много общался с детьми сестры Александры Давыдовой и воспитанником брата Модеста, глухонемым Колей Конради. Под впечатлением от мира образов и фантазий своих маленьких племянников и вспоминая свои детские впечатления, Чайковский создал музыку для детского восприятия и для исполнения детьми. Пьесы «Детского альбома» часто входят в программы учащихся музыкальных школ, и юным слушателям, наверняка, будет интересно услышать хрестоматийный репертуар в образцовом исполнении.
Камерный вокальный цикл Петра Ильича Чайковского «Шестнадцать детских песен» и его фортепианный «Детский альбом» на концерте исполнят известный пианист Алексей Гориболь и солисты оперы Детского музыкального театра имени Наталии Сац Мария Деева, Анна Холмовская и Сергей Петрищев. Поэтическим контрапунктом музыке станет цикл стихотворений «Детский альбом» известного современного поэта Веры Павловой, который прочтёт она сама.
Этот концерт станет прологом серии камерных программ, которую Алексей Гориболь и артисты Детского музыкального театра имени Наталии Сац представят на Малой сцене.
ПРОГРАММА
1 отделение
Пётр Ильич Чайковский
«Шестнадцать детских песен»
на слова А. Плещеева и С. Аксакова
- op. 54
- «Бабушка и внучек», стихи А.Плещеева
- «Птичка», стихи А.Плещеева
- «Весна», стихи А.Плещеева
- «Мой садик», стихи А.Плещеева
- «Легенда», стихи А.Плещеева
- «На берегу», стихи А.Плещеева
- «Зимний вечер», стихи А.Плещеева
- «Кукушка», стихи А.Плещеева
- «Весна», стихи А.Плещеева
- «Колыбельная песня в бурю», стихи А.Плещеева
- «Цветок», стихи А.Плещеева
- «Зима», стихи А.Плещеева
- «Весенняя песня», стихи А.Плещеева
- «Осень», стихи А.Плещеева
- «Ласточка», стихи И.Сурикова
- «Детская песенка», стихи К.Аксакова
Исполнители:
Солисты оперы МГАДМТ им. Н.И. Сац
Мария Деева
Анна Холмовская
Сергей Петрищев
Заслуженный артист России
Алексей Гориболь - фортепиано
2 отделение
Пётр Ильич Чайковский
«Детский альбом»
цикл пьес для фортепиано
ор. 39
- 1. «Утренняя молитва»
- 2. «Зимнее утро»
- 3. «Игра в лошадки»
- 4. «Мама»
- 5. «Марш деревянных солдатиков»
- 6. «Болезнь куклы»
- 7. «Похороны куклы»
- 8. «Вальс»
- 9. «Новая кукла»
- 10. «Мазурка»
- 11. «Русская песня»
- 12. «Мужик на гармонике играет»
- 13. «Камаринская»
- 14. «Полька»
- 15. «Итальянская песенкa»
- 16. «Старинная французская песенка»
- 17. «Немецкая песенка»
- 18. «Неаполитанская песенка»
- 19. «Нянина сказка»
- 20. «Баба-Яга»
- 21. «Сладкая грёза»
- 22. «Песня жаворонка»
- 23. «Шарманщик поёт»
- 24. «В церкви»
Вера Павлова
«Детский альбом Чайковского»
цикл из 48 стихотворений
(24 преамбулы и 24 послесловия к каждой пьесе П.И. Чайковского)
Исполнители:
Заслуженный артист России
Алексей Гориболь — фортепиано
Вера Павлова