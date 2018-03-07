ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 марта в Малом зале Театра имени Наталии Сац выступит пианист Алексей Гориболь. Это будет специальная программа для юных слушателей, которая объединит «детские» циклы Чайковского: вокальный – «Шестнадцать детских песен» и фортепианный «Детский альбом». Сам композитор в письмах признавался, что очень любил детей. И одним из самых счастливых и безмятежных периодов своей жизни считал 1877-1878 года, когда проживал в семьях своих родственников и много общался с детьми сестры Александры Давыдовой и воспитанником брата Модеста, глухонемым Колей Конради. Под впечатлением от мира образов и фантазий своих маленьких племянников и вспоминая свои детские впечатления, Чайковский создал музыку для детского восприятия и для исполнения детьми. Пьесы «Детского альбома» часто входят в программы учащихся музыкальных школ, и юным слушателям, наверняка, будет интересно услышать хрестоматийный репертуар в образцовом исполнении.

Камерный вокальный цикл Петра Ильича Чайковского «Шестнадцать детских песен» и его фортепианный «Детский альбом» на концерте исполнят известный пианист Алексей Гориболь и солисты оперы Детского музыкального театра имени Наталии Сац Мария Деева, Анна Холмовская и Сергей Петрищев. Поэтическим контрапунктом музыке станет цикл стихотворений «Детский альбом» известного современного поэта Веры Павловой, который прочтёт она сама.

Этот концерт станет прологом серии камерных программ, которую Алексей Гориболь и артисты Детского музыкального театра имени Наталии Сац представят на Малой сцене.

ПРОГРАММА

1 отделение

Пётр Ильич Чайковский

«Шестнадцать детских песен»

на слова А. Плещеева и С. Аксакова

op. 54

«Бабушка и внучек», стихи А.Плещеева «Птичка», стихи А.Плещеева «Весна», стихи А.Плещеева «Мой садик», стихи А.Плещеева «Легенда», стихи А.Плещеева «На берегу», стихи А.Плещеева «Зимний вечер», стихи А.Плещеева «Кукушка», стихи А.Плещеева «Весна», стихи А.Плещеева «Колыбельная песня в бурю», стихи А.Плещеева «Цветок», стихи А.Плещеева «Зима», стихи А.Плещеева «Весенняя песня», стихи А.Плещеева «Осень», стихи А.Плещеева «Ласточка», стихи И.Сурикова «Детская песенка», стихи К.Аксакова

Исполнители:

Солисты оперы МГАДМТ им. Н.И. Сац

Мария Деева

Анна Холмовская

Сергей Петрищев

Заслуженный артист России

Алексей Гориболь - фортепиано

2 отделение

Пётр Ильич Чайковский

«Детский альбом»

цикл пьес для фортепиано

ор. 39

1. «Утренняя молитва» 2. «Зимнее утро» 3. «Игра в лошадки» 4. «Мама» 5. «Марш деревянных солдатиков» 6. «Болезнь куклы» 7. «Похороны куклы» 8. «Вальс» 9. «Новая кукла» 10. «Мазурка» 11. «Русская песня» 12. «Мужик на гармонике играет» 13. «Камаринская» 14. «Полька» 15. «Итальянская песенкa» 16. «Старинная французская песенка» 17. «Немецкая песенка» 18. «Неаполитанская песенка» 19. «Нянина сказка» 20. «Баба-Яга» 21. «Сладкая грёза» 22. «Песня жаворонка» 23. «Шарманщик поёт» 24. «В церкви»

Вера Павлова

«Детский альбом Чайковского»

цикл из 48 стихотворений

(24 преамбулы и 24 послесловия к каждой пьесе П.И. Чайковского)

Исполнители:

Заслуженный артист России

Алексей Гориболь — фортепиано

Вера Павлова