Пианист Вазген Вартанян даст концерт в Доме музыки
02.02.2018, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 февраля 2018 года в 19:00 в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт российского пианиста Вазгена Вартаняна.
В программе:
И.С. Бах. Партита до минор
Бетховен. Соната №28 ля мажор
Шуберт. Соната №21, D. 960
Пианист Вазген Вартанян - яркий представитель российской фортепианной школы.
«Это один из самых прекрасных музыкантов своего поколения. Я видел, как накалялась и пылала публика, сведенная с ума его совершенно наэлектризованным артистизмом. Это истинный мастер!» – восклицал Дэвид Дюбаль, известный американский пианист, музыковед, автор серии книг о знаменитых музыкантах прошлого. Меломаны со стажем и музыкальные критики солидарны в одном: игра Вартаняна околдовывает. Своей поистине вулканической энергетикой пианист подчиняет себе все мысли и чувства публики, и та, замерев, полностью растворяется в музыке.
Каждая новая программа пианиста – своеобразный вызов общепринятым шаблонам и нормам: классическим опусам, хорошо известным каждому меломану, он дарит собственную, совершенно уникальную интерпретацию. Он находит мелодию в глубоко запрятанных гармонических подголосках, он видит пронзительную лирику за внешней бравадой быстрого темпа и технических напластований, он умеет удивительным образом изменить смысловые акценты... На концерте в Доме музыки Вазген Вартанян исполнит знаменитые шедевры трех европейских классиков: Партиту до минор И.С. Баха и две известнейшие сонаты – Бетховена (№28) и Шуберта (№21).
В программе:
И.С. Бах. Партита до минор
Бетховен. Соната №28 ля мажор
Шуберт. Соната №21, D. 960
Пианист Вазген Вартанян - яркий представитель российской фортепианной школы.
«Это один из самых прекрасных музыкантов своего поколения. Я видел, как накалялась и пылала публика, сведенная с ума его совершенно наэлектризованным артистизмом. Это истинный мастер!» – восклицал Дэвид Дюбаль, известный американский пианист, музыковед, автор серии книг о знаменитых музыкантах прошлого. Меломаны со стажем и музыкальные критики солидарны в одном: игра Вартаняна околдовывает. Своей поистине вулканической энергетикой пианист подчиняет себе все мысли и чувства публики, и та, замерев, полностью растворяется в музыке.
Каждая новая программа пианиста – своеобразный вызов общепринятым шаблонам и нормам: классическим опусам, хорошо известным каждому меломану, он дарит собственную, совершенно уникальную интерпретацию. Он находит мелодию в глубоко запрятанных гармонических подголосках, он видит пронзительную лирику за внешней бравадой быстрого темпа и технических напластований, он умеет удивительным образом изменить смысловые акценты... На концерте в Доме музыки Вазген Вартанян исполнит знаменитые шедевры трех европейских классиков: Партиту до минор И.С. Баха и две известнейшие сонаты – Бетховена (№28) и Шуберта (№21).
Источник: ММДМ