Пианистка Мариам Бацашвили выступит 31 октября в петербургской филармонии
10.10.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 октября фестиваль «Серебряная лира» представит петербургским слушателям молодую грузинскую пианистку - победительницу международного конкурса пианистов имени Фереца Листа - Мариам Бацашвили. В Малом зале петербургской филармонии она исполнит монографическую программу, посвящённую фортепианному творчеству великого венгерского композитора и пианиста.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
31 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР
Мариам БАЦАШВИЛИ (Грузия)
Ференц ЛИСТ
Мариам Бацашвили родилась в Тбилиси (Грузия). Сначала училась в Музыкальной школе имени Микеладзе в Тбилиси, а затем – в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Веймаре (Германия) в классе Григория Грузмана.
В 2011 году завоевала первую премию на Международном конкурсе юных пианистов имени Ф. Листа в Веймаре, в 2014-м удостоилась первой премии на Десятом Международном конкурсе имени Ф. Листа в Утрехте (Нидерланды), а в 2015-м получила первую премию на Международном конкурсе имени Бенедетти Микеланджели. М. Бацашвили также является стипендиатом гамбургской благотворительной организации Deutsche Stiftung Musikleben.
Не смотря на молодость, пианистка уже выступила с сольными концертами в 30 странах мира, включая Китай, Южную Корею, Индонезию, Бразилию, США, Францию, Испанию, Норвегию, Германию, страны Балтии и Бенелюкса. Ей довелось играть с ведущими симфоническими оркестрами, в том числе с Филармоническим оркестром голландского радио, Роттердамским и Брюссельским филармоническими оркестрами. При этом М. Бацашвили успела стать гостем таких международных фестивалей, как Бетховенский фестиваль в Бонне, фестиваль Pianofortissimo в Болонье, Фестиваль камерной музыки в Делфте.
Европейская организация концертных залов назвала Мариам Бацашвили «восходящей звездой» сезона 2016/2017 годов. В ближайшем будущем ей предстоят сольные выступления в Париже, Кёльне, Люксембурге, Вене, Брюсселе, Барселоне, Стокгольме, Лондоне и Гамбурге, а также выступления с оркестром Немецкого национального театра в Веймаре, с Симфоническим оркестром Дижона и Филармоническим оркестром Вюртемберга в Мюнхене.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
31 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР
Мариам БАЦАШВИЛИ (Грузия)
Ференц ЛИСТ
Мариам Бацашвили родилась в Тбилиси (Грузия). Сначала училась в Музыкальной школе имени Микеладзе в Тбилиси, а затем – в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Веймаре (Германия) в классе Григория Грузмана.
В 2011 году завоевала первую премию на Международном конкурсе юных пианистов имени Ф. Листа в Веймаре, в 2014-м удостоилась первой премии на Десятом Международном конкурсе имени Ф. Листа в Утрехте (Нидерланды), а в 2015-м получила первую премию на Международном конкурсе имени Бенедетти Микеланджели. М. Бацашвили также является стипендиатом гамбургской благотворительной организации Deutsche Stiftung Musikleben.
Не смотря на молодость, пианистка уже выступила с сольными концертами в 30 странах мира, включая Китай, Южную Корею, Индонезию, Бразилию, США, Францию, Испанию, Норвегию, Германию, страны Балтии и Бенелюкса. Ей довелось играть с ведущими симфоническими оркестрами, в том числе с Филармоническим оркестром голландского радио, Роттердамским и Брюссельским филармоническими оркестрами. При этом М. Бацашвили успела стать гостем таких международных фестивалей, как Бетховенский фестиваль в Бонне, фестиваль Pianofortissimo в Болонье, Фестиваль камерной музыки в Делфте.
Европейская организация концертных залов назвала Мариам Бацашвили «восходящей звездой» сезона 2016/2017 годов. В ближайшем будущем ей предстоят сольные выступления в Париже, Кёльне, Люксембурге, Вене, Брюсселе, Барселоне, Стокгольме, Лондоне и Гамбурге, а также выступления с оркестром Немецкого национального театра в Веймаре, с Симфоническим оркестром Дижона и Филармоническим оркестром Вюртемберга в Мюнхене.
Источник: Серебряная лира