ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый сезон ночных экскурсий открывается в московском метро. В ночь с 15 на 16 сентября гости подземки пройдут на территорию особо охраняемого объекта метрополитена — электродепо «Красная Пресня». После этого участники экскурсии смогут прокатиться на ретропоезде по Кольцевой линии и секретным тоннелям. А в завершение экскурсионной программы гостям предложат полюбоваться панорамой Москвы с высоты 215 метров в музее «Москва-Сити» на 56-м этаже башни «Империя».

Экскурсию проведут сотрудники бюро «Метротур», специализирующегося на познавательных прогулках по подземке. Это совместный проект Музея Москвы и Московского метрополитена. Участниками ночного путешествия по метро могут стать все желающие в возрасте от 12 лет. Встреча гостей состоится в 22:30 15 сентября у парадного входа в электродепо «Красная Пресня». Полная экскурсия продлится четыре с половиной часа — до 03:30 16 сентября.

«Электродепо “Красная Пресня” — закрытый и особо охраняемый объект московского метро. Попасть на его территорию, тем более ночью, невозможно. Но для наших экскурсантов оно откроет двери», — рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

В электродепо гостям расскажут об истории его создания, технологии обслуживания и эксплуатации подвижного состава, а также о профессиях машинистов и ремонтников. Участникам экскурсии покажут, как работает диагностический комплекс «Синергия», который следит за состоянием путей и сооружений. Они увидят в действии дефектоскопную станцию, контролирующую работу всех дефектоскопов (приборов, выявляющих проблемные участки путей) на линиях.

Кроме того, в электродепо можно будет увидеть трофейный вагон типа В. Его привезли в Москву из Берлина в 1945 году. А также там находится известный вагон типа И, который проходил испытания в 70-80-е годы прошлого века, но так и не был запущен в эксплуатацию.

Участники ночного путешествия покинут электродепо «Красная Пресня» на ретропоезде, состоящем из раритетных вагонов типа А 1934 года выпуска. Состав проедет по четырем служебным перегонам, где никогда не ходят пассажирские поезда. Впервые ночная экскурсия в метро пройдёт по пустующей ночью Кольцевой линии метрополитена. Гости смогут прогуляться по безлюдным станциям «Новослободская», «Комсомольская» и «Павелецкая». Затем по специальной соединительной ветви поезд попадет на Замоскворецкую линию и остановится на станции «Новокузнецкая». Далее по секретному тоннелю состав перейдет на Арбатско-Покровскую линию и сделает небольшую остановку на «Площади Революции».

Подземная часть экскурсии закончится на станции метро «Выставочная». После этого все участники поднимутся на 56-й этаж башни «Империя», в музей «Москва-Сити». С высоты 215 метров оттуда открывается панорамный вид на город. Интерактивная экспозиция музея рассказывает о том, как менялся облик столицы. Также посетители увидят, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскрёбами и 400-метровым Дворцом Советов (все эти проекты в разные годы предлагали для столицы известные архитекторы).

Для удобства гостей предусмотрен укороченный маршрут ночного путешествия. Есть возможность начать прогулку по подземке не в 23:00 15 сентября в электродепо «Красная Пресня», а присоединиться позже, в 01:10 16 сентября, на выходе со станции «Новослободская».