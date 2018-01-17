По инициативе столичных депутатов в Москве появился сквер Дивизий Московского народного ополчения
17.01.2018, 21:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка проектов участников архитектурно-градостроительного конкурса на пять экспериментальных площадок реновации жилья будет работать до 30 января включительно, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. На выставке представлены работы 20 финалистов конкурса, которые разработали концепции пяти экспериментальных площадок реновации в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево-Мневники.
Общественная приёмная кандидата на пост Президента России, действующего главы государства Владимира Путина открылась в Москве по адресу: Новый Арбат, дом 36. Приём граждан осуществляется со вторника по субботу с 10:00 до 17:00. Также все желающие могут обратиться в штаб по телефону: 8 (800) 301 21 85. Плата за звонки со всей территории России не взимается.
"В 2018 году в городе планируется открыть ещё 27 объектов гостиничного хозяйства на 5 тыс. 552 номера", - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Власти Москвы приняли решение назвать улицу на севере Москвы именем артиста цирка и кино Юрия Никулина, а в центре столицы, между Леонтьевским и Вознесенским переулками, появится сквер имени народного артиста СССР Муслима Магомаева. Кроме того, улицам рядом со спорткомплексом "ВТБ Арена" планируется дать имена прославленных советских спортсменов.
Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков, купания пройдут с 18 часов 18 января до полудня 19 января. Для этого на московских водоёмах подготовлены 59 купелей. Все они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде.
Станции "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская" Московского метрополитена включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Планируется, что до конца текущего года все станции Кольцевой линии получат данный статус.
Общественная приёмная кандидата на пост Президента России, действующего главы государства Владимира Путина открылась в Москве по адресу: Новый Арбат, дом 36. Приём граждан осуществляется со вторника по субботу с 10:00 до 17:00. Также все желающие могут обратиться в штаб по телефону: 8 (800) 301 21 85. Плата за звонки со всей территории России не взимается.
"В 2018 году в городе планируется открыть ещё 27 объектов гостиничного хозяйства на 5 тыс. 552 номера", - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Власти Москвы приняли решение назвать улицу на севере Москвы именем артиста цирка и кино Юрия Никулина, а в центре столицы, между Леонтьевским и Вознесенским переулками, появится сквер имени народного артиста СССР Муслима Магомаева. Кроме того, улицам рядом со спорткомплексом "ВТБ Арена" планируется дать имена прославленных советских спортсменов.
Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков, купания пройдут с 18 часов 18 января до полудня 19 января. Для этого на московских водоёмах подготовлены 59 купелей. Все они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде.
Станции "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская" Московского метрополитена включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Планируется, что до конца текущего года все станции Кольцевой линии получат данный статус.
Источник: Мосгордума