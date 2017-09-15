Почти 248 тысяч списанных книг забрали из библиотек москвичи
15.09.2017, 09:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 248 тысяч изданий, которые не были востребованы в московских библиотеках, нашли новых владельцев благодаря проекту «Списанные книги». Это практически все издания, которые планировалось бесплатно передать горожанам на первом этапе реализации программы. Книги разобрали за три с половиной месяца, их владельцами стали чуть более 27 тысяч горожан. Самыми популярными оказались собрания сочинений и отдельные произведения классиков русской литературы Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова и Ивана Тургенева.
Сейчас на портале осталось всего 35 списанных книг. Это в том числе 17 изданий с рассказом «Снайпер молотка» (отрывок из детской повести «Малышок») Иосифа Ликстанова. История о подростке, который в годы Великой Отечественной войны работал у заводского станка, заменив взрослых, ушедших на фронт. Также можно забрать четыре экземпляра повести Николая Гоголя «Шинель», изданных в 1980 и 1982 годах.
«Мы рады, что проект оказался так востребован среди москвичей. Департаменту культуры и московским библиотекам удалось изменить подход к списанию книг в библиотеках, это позволило спасти от уничтожения сотни тысяч экземпляров изданий, которым подарен шанс на новое прочтение. Теперь наша задача — продолжать реализацию проекта, учитывая пожелания москвичей и улучшая сервис для удобства пользователей», — рассказала Мария Рогачева, руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров.
Ревизию своих фондов библиотеки проводят примерно два три — раза в год. Специалисты оценивают, какие книги нуждаются в замене, и тогда их списывают, чтобы закупить новые. Списанные издания — это или ветхие или повторяющиеся тома, или книги с дефектами.
До старта проекта часть книг передавали различным организациям. Но большинство этих изданий оставались невостребованными и забытыми.
Портал «Списанные книги» запустили 6 июня — в день закрытия книжного фестиваля «Красная площадь». Его представили руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и генеральный директор ГКУК «Московская дирекция по развитию культурных центров» Мария Рогачева. Идея проекта в том, что каждый желающий может забрать ненужные библиотекам книги, выбрав понравившиеся издания из списка. Планируется, что перечень литературы будет пополняться каждые полгода.
Сейчас на портале осталось всего 35 списанных книг. Это в том числе 17 изданий с рассказом «Снайпер молотка» (отрывок из детской повести «Малышок») Иосифа Ликстанова. История о подростке, который в годы Великой Отечественной войны работал у заводского станка, заменив взрослых, ушедших на фронт. Также можно забрать четыре экземпляра повести Николая Гоголя «Шинель», изданных в 1980 и 1982 годах.
«Мы рады, что проект оказался так востребован среди москвичей. Департаменту культуры и московским библиотекам удалось изменить подход к списанию книг в библиотеках, это позволило спасти от уничтожения сотни тысяч экземпляров изданий, которым подарен шанс на новое прочтение. Теперь наша задача — продолжать реализацию проекта, учитывая пожелания москвичей и улучшая сервис для удобства пользователей», — рассказала Мария Рогачева, руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров.
Ревизию своих фондов библиотеки проводят примерно два три — раза в год. Специалисты оценивают, какие книги нуждаются в замене, и тогда их списывают, чтобы закупить новые. Списанные издания — это или ветхие или повторяющиеся тома, или книги с дефектами.
До старта проекта часть книг передавали различным организациям. Но большинство этих изданий оставались невостребованными и забытыми.
Портал «Списанные книги» запустили 6 июня — в день закрытия книжного фестиваля «Красная площадь». Его представили руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и генеральный директор ГКУК «Московская дирекция по развитию культурных центров» Мария Рогачева. Идея проекта в том, что каждый желающий может забрать ненужные библиотекам книги, выбрав понравившиеся издания из списка. Планируется, что перечень литературы будет пополняться каждые полгода.
Источник: Мэрия Москвы