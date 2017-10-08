ОРЕАНДА-НОВОСТИ За первый месяц работы проекта «Музеи — детям» городские музеи бесплатно посетили 34 810 московских школьников и учащихся колледжей.



Чаще всего дети планировали посещение музеев на выходные дни, вне организованных школьных экскурсий. «Школьники чаще всего посещали естественно-научные, художественные и исторические музеи. В дальнейшем Мосгортур постарается привлечь внимание детей и к литературным музеям. Для этого мы разрабатываем интерактивные программы и экскурсии, а также работаем с родителями и школьниками в соцсетях и мессенджерах», — рассказал генеральный директор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников.



Самой популярной площадкой в сентябре стал Московский зоопарк, а на втором месте — Государственный Дарвиновский музей. Далее идут палаты Старого Английского Двора (музейное объединение «Музей Москвы») и Московский музей современного искусства. Замыкает список лидеров Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского.



Проект Мэра Москвы «Музеи — детям» стартовал 1 сентября. С его помощью посещение музеев должно стать привычным видом досуга молодых москвичей. Бесплатными для школьников круглый год стали 90 музеев столицы. Также в музеях могут проводиться выездные уроки.



Проект даёт возможность учащимся школ и колледжей ходить бесплатно в музеи неограниченное количество раз в течение года в любое время как с учителями и одноклассниками, так и с родителями.



Для получения билета достаточно приложить к считывателю на входе в музей социальную карту учащегося или карту «Москвёнок».



С организованными группами детей — классом, группой продлённого дня — может пройти бесплатно сопровождающий (на 8–11 детей один взрослый, более 11 детей — двое взрослых сопровождающих), который также может провести в музее занятие или урок при предварительном согласовании даты и времени с администрацией музея.