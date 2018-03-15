ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В четвертую субботу марта в столице пройдет традиционная акция «Ночь театров». Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров.

В этом году тема акции — «Театральные семьи. Театральные легенды». В фестивале примут участие почти 60 театров столицы. Актеры сыграют для зрителей репертуарные спектакли, организуют мастер-классы, творческие вечера с участием знаменитых актеров, драматургов и представителей театральных династий, а также проведут экскурсии в мир театрального закулисья.

Москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить любое понравившееся мероприятие. Для этого необходимо записаться по телефону справочной службы выбранного театра или пройти регистрацию на его официальном сайте. Запись на мероприятия откроется 20 марта в 12:00.

Некоторые из ключевых мероприятий «Ночи театров»: показ документального фильма «Семейное дело. Театр Табакова» в Театре Табакова (большой репетиционный зал сцены на Сухаревской), концерт «Любитель оперы» в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», экскурсия по закулисью новой сцены Мастерской Петра Фоменко, показ спектакля «Превращение» по одноименному произведению Франца Кафки в Московском драматическом театре «Модерн».

Гости и участники «Московского культурного форума — 2018», который пройдет в Манеже, смогут посетить мероприятия акции «Ночь театров», не покидая площадки форума. Последнее мероприятие в рамках «Ночи театров» завершится 25 марта в 03:00.