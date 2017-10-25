Почти половина россиян выступила против запрета "Матильды"
25.10.2017, 10:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования уровня известности, оценок россиян фильма «Матильда» и действий депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Фильм режиссёра А. Учителя «Матильда» стал широко известен в нашей стране ещё до выхода в прокат: на момент проведения опроса сказали, что слышали о нём, 58% россиян. О планах посмотреть картину сообщили 33% опрошенных, больший интерес проявляют представители старшего поколения (42% среди 60-летних+), жители Москвы и Санкт-Петербурга (39%) и других городов-миллионников (42%). Более трети (37%) желающих увидеть «Матильду» признались, что их привлекли скандалы вокруг киноленты. Такие мотивы, как интерес к новым фильмам вообще (26%) и историческому кино в частности (14%), называют во вторую и третью очередь.
Позиция депутата Госдумы Натальи Поклонской (она выступает с требованием запретить показ фильма, как оскорбляющего чувства верующих людей) не нашла поддержки в обществе: «за» высказались только 17% опрошенных, против – 48%, ещё 35% не смогли высказать определенного мнения. При этом предложение лишить Поклонскую депутатского мандата в связи с её действиями против фильма можно назвать скорее чрезмерным: поддерживают его 22%, тогда как 48% - нет, 30% затрудняются с ответом. Каждый второй опрошенный (53%) полагает, что государство должно найти и наказать радикально настроенных граждан, совершавших противоправные действиями по отношению к создателям фильма.
Большинство граждан (56% в 2017 г.) по-прежнему разделяют ту точку зрения, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих. Очевидно, «Матильда» в общественном сознании на данный момент не идентифицируется соответствующим образом.
Данные исследования комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Скандал вокруг фильма «Матильда» явно обозначил пределы популярности ультрарелигиозного и религиозно-монархического дискурса в современной России. Идеи Натальи Поклонской поддержали лишь 17% опрошенных россиян. Остальным, а их внушительное большинство, кажется ненужной и даже вредной религиозно-политическая цензура и гонения на деятелей искусства, к которым призывают Поклонская и её последователи. Верующие христиане составляют большинство в нашем обществе, но их взгляды не совпадают со взглядами Поклонской. При том, что сама Наталья продолжает пользоваться уважением граждан как одна из героинь «Крымской весны», её вендетта против Алексея Учителя и фильма «Матильда» не нашли общественной поддержки, а, наоборот, существенно подогрели интерес к фильму и желание на основании собственного опыта, самостоятельно решить вопрос о его художественных и иных достоинствах».
Фильм режиссёра А. Учителя «Матильда» стал широко известен в нашей стране ещё до выхода в прокат: на момент проведения опроса сказали, что слышали о нём, 58% россиян. О планах посмотреть картину сообщили 33% опрошенных, больший интерес проявляют представители старшего поколения (42% среди 60-летних+), жители Москвы и Санкт-Петербурга (39%) и других городов-миллионников (42%). Более трети (37%) желающих увидеть «Матильду» признались, что их привлекли скандалы вокруг киноленты. Такие мотивы, как интерес к новым фильмам вообще (26%) и историческому кино в частности (14%), называют во вторую и третью очередь.
Позиция депутата Госдумы Натальи Поклонской (она выступает с требованием запретить показ фильма, как оскорбляющего чувства верующих людей) не нашла поддержки в обществе: «за» высказались только 17% опрошенных, против – 48%, ещё 35% не смогли высказать определенного мнения. При этом предложение лишить Поклонскую депутатского мандата в связи с её действиями против фильма можно назвать скорее чрезмерным: поддерживают его 22%, тогда как 48% - нет, 30% затрудняются с ответом. Каждый второй опрошенный (53%) полагает, что государство должно найти и наказать радикально настроенных граждан, совершавших противоправные действиями по отношению к создателям фильма.
Большинство граждан (56% в 2017 г.) по-прежнему разделяют ту точку зрения, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих. Очевидно, «Матильда» в общественном сознании на данный момент не идентифицируется соответствующим образом.
Данные исследования комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Скандал вокруг фильма «Матильда» явно обозначил пределы популярности ультрарелигиозного и религиозно-монархического дискурса в современной России. Идеи Натальи Поклонской поддержали лишь 17% опрошенных россиян. Остальным, а их внушительное большинство, кажется ненужной и даже вредной религиозно-политическая цензура и гонения на деятелей искусства, к которым призывают Поклонская и её последователи. Верующие христиане составляют большинство в нашем обществе, но их взгляды не совпадают со взглядами Поклонской. При том, что сама Наталья продолжает пользоваться уважением граждан как одна из героинь «Крымской весны», её вендетта против Алексея Учителя и фильма «Матильда» не нашли общественной поддержки, а, наоборот, существенно подогрели интерес к фильму и желание на основании собственного опыта, самостоятельно решить вопрос о его художественных и иных достоинствах».
Источник: ВЦИОМ