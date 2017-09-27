ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 год, появится под куполом павильона «Космос» на ВДНХ. Настоящую кремлёвскую звезду установили в павильоне в качестве люстры в 1954-м. Почти 20 лет она светила гостям «Космоса», но была демонтирована и утрачена. Новую звезду воссоздали по проектным историческим чертежам советских художников и архитекторов. Её сборку и установку планируют завершить к концу года.

«Люстра в виде кремлёвской звезды с исходящими от неё лучами света станет частью новой экспозиции центра “Космонавтика и авиация”, который откроется в 2018 году в отреставрированном павильоне “Космос” на ВДНХ», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По словам главы Мосгорнаследия, каркас звезды изготовлен из чёрного металла. Лучи светильника также металлические, со вставками из стекла рубинового цвета. На них закреплены декоративные элементы из латуни в виде колосьев пшеницы. Вся поверхность люстры (за исключением стеклянных вставок) покрыта сусальным золотом. Диаметр звезды такой же, как и у её предшественницы, — 4,24 метра. Весит светильник около тонны. По периметру люстры закрепят 60 энергоэффективных светодиодных ламп тёплого белого света мощностью 100 ватт.

Идея поместить звезду в центр купола над павильоном «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР» принадлежит советскому архитектору Ивану Таранову (1906–1979). Он участвовал в реконструкции ВДНХ в послевоенные годы. Стеклянный купол высотой 36 метров (диаметр основания — 42 метра) над павильоном построили в 1954 году. По проекту Таранова конструкция должна была освещаться при помощи 24 световых лучей, расходящихся от закреплённой на вершине пятиконечной звезды из рубинового стекла. Её доставили из Кремля, сняв с Троицкой башни. Такие звёзды, выполненные по эскизам народного художника СССР Фёдора Федоровского, украшали кремлёвские башни с 1935 по 1937 год. В 1937-м их заменили на рубиновые с внутренней подсветкой.

Кремлёвская звезда недолго освещала купол павильона «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР» — в начале 1970-х годов люстру демонтировали.