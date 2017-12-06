Подмосковье вошло в топ-3 лидеров рейтинга туристической привлекательности регионов России
06.12.2017, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московская область заняла третью строчку в рейтинге туристической привлекательности регионов России в 2017 году, уступив Краснодарскому краю и Москве, сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Национального рейтинга.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Первым стал Краснодарский край. Москва сместилась на второе место, при этом у нее самые высокие показатели по количеству размещенных в гостиницах российских и иностранных граждан и обороту общественного питания.
«На третье место в рейтинге вышла Московская область, имеющая огромный номерной фонд и отличные показатели по количеству размещенных туристов, ночевкам и обороту общественного питания», – говорится в сообщении.
Крым сохранил свои прошлогодние позиции в рейтинге и остался на четвертом месте. Республика имеет самый высокий балл по критерию «значимость отрасли в экономике региона», значительно опережает все другие регионы по запросам в интернете и по количеству публикаций в СМИ. Замыкает пятерку лидеров северная столица, ставшая в 2016 году «Лидирующим культурно-туристическим направлением мира» по версии World Travel Awards.
На шестое место рейтинга вырвался Ставропольский край, значительно улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Регион кавказских Минеральных Вод обладает огромным номерным фондом (шестое место среди всех субъектов), занимает третье место по доле занятых в сфере туризма.
Замыкает десятку лидеров Свердловская область, имеющая высший балл за объем платных туристических услуг. В следующем году в уральской столице – Екатеринбурге – будут проходить матчи чемпионата мира по футболу и отмечаться 100-летие со дня гибели последней императорской семьи Романовых.
«Улучшили в этом году свои показатели Иркутская, Калужская, Ростовская, Новосибирская и Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан, также вошедшие в топ-20 рейтинга. При этом Ростовская область занимает первое место в стране по количеству достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия», – добавляется в сообщении.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Первым стал Краснодарский край. Москва сместилась на второе место, при этом у нее самые высокие показатели по количеству размещенных в гостиницах российских и иностранных граждан и обороту общественного питания.
«На третье место в рейтинге вышла Московская область, имеющая огромный номерной фонд и отличные показатели по количеству размещенных туристов, ночевкам и обороту общественного питания», – говорится в сообщении.
Крым сохранил свои прошлогодние позиции в рейтинге и остался на четвертом месте. Республика имеет самый высокий балл по критерию «значимость отрасли в экономике региона», значительно опережает все другие регионы по запросам в интернете и по количеству публикаций в СМИ. Замыкает пятерку лидеров северная столица, ставшая в 2016 году «Лидирующим культурно-туристическим направлением мира» по версии World Travel Awards.
На шестое место рейтинга вырвался Ставропольский край, значительно улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Регион кавказских Минеральных Вод обладает огромным номерным фондом (шестое место среди всех субъектов), занимает третье место по доле занятых в сфере туризма.
Замыкает десятку лидеров Свердловская область, имеющая высший балл за объем платных туристических услуг. В следующем году в уральской столице – Екатеринбурге – будут проходить матчи чемпионата мира по футболу и отмечаться 100-летие со дня гибели последней императорской семьи Романовых.
«Улучшили в этом году свои показатели Иркутская, Калужская, Ростовская, Новосибирская и Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан, также вошедшие в топ-20 рейтинга. При этом Ростовская область занимает первое место в стране по количеству достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия», – добавляется в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru