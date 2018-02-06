ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Порядка 40 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье на Масленицу, праздничные гуляния пройдут в 28 муниципалитетах, сообщает пресс-служба Минпотребрынка Московской области.

«Масленица — излюбленный народный праздник. Традиции и обычаи масленичной недели пришли к нам из глубокой древности и по сей день остаются неизменными. Последняя неделя перед Великим постом — время гуляний и веселья, сытных дней перед длительным воздержанием. Традиционно на городских площадях устраивались ярмарки. Они-то и становились центром притяжения людей разных сословий, социального положения и возрастов. Основное отличие русского гуляния – радовать богатого и бедного, старика и младенца, делать людей ближе, отогревать душу», – говорится в сообщении.

На территории Московской области с 9 по 18 февраля масленичные гуляния пройдут в 28 муниципалитетах, отмечается в материале. На ярмарках можно будет не только угоститься блинами, сделать выгодные покупки, но и приобщиться к традициям празднования Масленицы, добавляется в пресс-релизе.

«С 9 по 18 февраля в Подмосковье начнут свою работу 40 тематических ярмарок, посвященных Масленице, а это порядка 1600 торговых «точек» для реализации местной продукции. Посетителей ярмарок ждут качественные товары по доступным ценам, фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса, товары народных промыслов, ремесленного дела, сувенирная продукции, изделия из верблюжьей шерсти, подарки ручной работы и многое другое», – приводятся слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова в сообщении.

По словам министра, также для гостей и жителей Подмосковья на ярмарочных гуляниях будет подготовлена насыщенная развлекательная программа.

«На территории муниципального района Одинцово пройдет ярмарка «Широкая Масленица – Проводы Русской Зимы». Посетителей ждет шоу ходулистов, ростовые куклы, ряженые, представление «Масленица объедуха!» от театра Славянской реконструкции «Фолк-погост». Кроме того, посетителей ждут выступления казачьего ансамбля, Народного кукольного театра и цирковое шоу. А по территории рынка «Одинцовское подворье» будет курсировать масленичный поезд», – рассказал Посаженников.

Кроме того, как уточнил руководитель регионального Минпотребрынка, покататься на лошадях, посетить масленичный фестиваль «Блинные выкрутасы», посмотреть театрализованное игровое представление и принять участие в работе различных интерактивных площадок можно будет в Шатуре.

«Поучаствовать в народных гуляниях и забавах, в рамках которых пройдет концерт при участии народных творческих коллективов, мастер – классы ремесленников Московской области и регионов России, а также продегустировать продукцию сельхозтоваропроизводителей можно будет в Волоколамском муниципальном районе. А традиционные празднования – молодецкие забавы и катание невест, блинный стол, массовые катания на коньках пройдут в рамках масленичной ярмарки в Зарайске. Там же на время проведения ярмарки развернется контактный зоопарк. На всех ярмарках посетители смогут отведать различные угощения и горячие напитки, продегустировать несколько видов блинов с разными наполнителями и, в завершении, поучаствовать в сжигании чучела», – отметил Владимир Посаженников.