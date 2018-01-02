Порядка 70 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах РЖД
02.01.2018, 10:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне Нового года, 31 декабря 2017 года, в путешествие поездом отправились более 193 тысяч человек. Это на 10,8% выше, чем в канун прошлого года. Порядка 70 тысяч пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования.
Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а маленькие дети получили в подарок сладкие угощения.
Стоит отметить, что в этом сезоне всё больше пассажиров выбирают для поездок на новогодние каникулы поезда дальнего следования. Так, в предпраздничные дни, 29 и 30 декабря 2017 г. поездами АО "ФПК" перевезено более 858 тыс. пассажиров (плюс 11,2%). В том числе с вокзалов Москвы в новогоднее путешествие отправились около 250 тыс. человек, из Санкт-Петербурга в различные города страны в поездах отправились около 76 тыс. пассажиров.
Напомним, что для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено более 600 дополнительных рейсов поездов АО "ФПК".
Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а маленькие дети получили в подарок сладкие угощения.
Стоит отметить, что в этом сезоне всё больше пассажиров выбирают для поездок на новогодние каникулы поезда дальнего следования. Так, в предпраздничные дни, 29 и 30 декабря 2017 г. поездами АО "ФПК" перевезено более 858 тыс. пассажиров (плюс 11,2%). В том числе с вокзалов Москвы в новогоднее путешествие отправились около 250 тыс. человек, из Санкт-Петербурга в различные города страны в поездах отправились около 76 тыс. пассажиров.
Напомним, что для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено более 600 дополнительных рейсов поездов АО "ФПК".
Источник: РЖД