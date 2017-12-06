Сергей Собянин поздравил с 90-летием народного артиста СССР Владимира Наумова
06.12.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с 90-летием режиссера и сценариста народного артиста СССР Владимира Наумова.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Вы принадлежите к плеяде выдающихся деятелей кинематографа, чья жизнь — пример подлинного служения искусству.
Ваши замечательные фильмы стали ярким явлением в нашем кино, покорили весь мир и оставили большой след в душе миллионов зрителей. Невозможно переоценить вашу роль в приумножении славных традиций отечественной режиссерской школы, воспитании целой плеяды талантливых кинематографистов».
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952-м он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Одной из его лучших работ (совместно с Александром Аловым) стал фильм «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, а в картине «Тегеран-43» 1980 года снялись Ален Делон и Курд Юргенс. В числе работ режиссера картины «Выбор», «Закон», «Белый праздник», «Десять лет без права переписки». Кроме того, в ленте «Гори, гори, моя звезда» он сыграл роль штабс-капитана, а в «Краже» — Николая Абалина.
Среди наград режиссера премия «Золотой орел», орден «Знак Почета», орден Дружбы народов и другие.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Вы принадлежите к плеяде выдающихся деятелей кинематографа, чья жизнь — пример подлинного служения искусству.
Ваши замечательные фильмы стали ярким явлением в нашем кино, покорили весь мир и оставили большой след в душе миллионов зрителей. Невозможно переоценить вашу роль в приумножении славных традиций отечественной режиссерской школы, воспитании целой плеяды талантливых кинематографистов».
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952-м он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Одной из его лучших работ (совместно с Александром Аловым) стал фильм «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, а в картине «Тегеран-43» 1980 года снялись Ален Делон и Курд Юргенс. В числе работ режиссера картины «Выбор», «Закон», «Белый праздник», «Десять лет без права переписки». Кроме того, в ленте «Гори, гори, моя звезда» он сыграл роль штабс-капитана, а в «Краже» — Николая Абалина.
Среди наград режиссера премия «Золотой орел», орден «Знак Почета», орден Дружбы народов и другие.
Источник: https://www.mos.ru