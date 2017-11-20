Премьера музыкальной комедии "Искусство жениться" пройдёт в Театре Эстрады им. Райкина 24 ноября
20.11.2017, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр эстрады им. А. Райкина представит 24 ноября премьеру остроумной музыкальной комедии «Искусство жениться» по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным».
Театр эстрады им. А. Райкина
24 ноября 2017, 6 и 24 января 2018 года
19.00
Режиссёр-постановщик – Владимир Глазков
Художник-постановщик – Ирина Зайцева
Композитор – Владимир Баскин
Автор либретто – Евгений Муравьёв
Автор постановки – известный режиссёр, автор самых успешных спектаклей Театра Эстрады Владимир Глазков. Настоящий мастер «лёгкого жанра», он создал изящную комедию, наполненную атмосферой Англии прошлого века, стильной «джазовой» музыкой Владимира Баскина, сохранив при этом острый и афористичный язык классика английской драматургии.
Несерьёзную историю о том, как важно быть серьёзным (особенно при вступлении в брак!), расскажут популярные артисты разных поколений: лауреат «Золотой маски» и «Золотого софита» н.а. РФ Виктор Кривонос, звезда мюзикла «Пола Негри» Светлана Вильгельм-Плащевская, а также Сергей Сафронов и молодые артисты Театра Эстрады.
Театр эстрады им. А. Райкина
24 ноября 2017, 6 и 24 января 2018 года
19.00
Режиссёр-постановщик – Владимир Глазков
Художник-постановщик – Ирина Зайцева
Композитор – Владимир Баскин
Автор либретто – Евгений Муравьёв
Автор постановки – известный режиссёр, автор самых успешных спектаклей Театра Эстрады Владимир Глазков. Настоящий мастер «лёгкого жанра», он создал изящную комедию, наполненную атмосферой Англии прошлого века, стильной «джазовой» музыкой Владимира Баскина, сохранив при этом острый и афористичный язык классика английской драматургии.
Несерьёзную историю о том, как важно быть серьёзным (особенно при вступлении в брак!), расскажут популярные артисты разных поколений: лауреат «Золотой маски» и «Золотого софита» н.а. РФ Виктор Кривонос, звезда мюзикла «Пола Негри» Светлана Вильгельм-Плащевская, а также Сергей Сафронов и молодые артисты Театра Эстрады.
Источник: Театр Экстрады им. Райкина