Премьера спектакля «Жар-птица» в стиле хип-хоп» в Доме Музыки
25.10.2017, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьера танцевального шоу «Жар-птица» в стиле хип-хоп» по мотивам легендарного балета Игоря Стравинского состоится в Театральном зале Дома музыки 7 и 8 ноября. Оригинальный проект, организованный при поддержке Посольства США в Москве, представит американский хореограф-постановщик Дженнифер Вебер.
Дженнифер Вебер (США) - популярный хореограф-постановщик, номинантка танцевальной премии Нью-Йорка Bessie, организатор и руководитель первого женского хип-хоп-театра Decadance theatre, одна из ведущих популяризаторов нью-йоркской хип-хоп культуры. Лучшие балетные сочинения мировой классики она переосмысливает с помощью современного языка улиц, понятного молодёжи всего мира, а также в любимом для себя жанре хип-хопа.
По словам Дженнифер Вебер,хип-хоп - это культура, которая существует везде: на улице, в метро, переходах, по всему Нью-Йорку, да и по всему миру. «Но я хотела, чтобы у хип-хопа появилась новая аудитория, не та, что ходит в ночные клубы, - добавляет хореограф. Я хочу, чтобы далекие от этой культуры люди смогли почувствовать энергию хип-хопа!».
В 2016 году Дженнифер представила московской публике «Щелкунчика» на музыку П.И. Чайковского в стиле хип-хоп, вызвавшего большой резонанс и отклик у прессы и любителей классики. Новый этап российско-американского проекта - спектакль по мотивам балета И.Ф. Стравинского. В мае 2017 года в Москве прошел кастинг в хип-хоп постановку, в результате которого Дженнифер Вебер отобрала лучших российских танцоров.
Экспериментальное шоу объединяет музыку Стравинского и модный уличный танец, зародившийся во второй половине ХХ века в афроамериканских и латиноамериканских кварталах Нью-Йорка.
«Музыка в нашей постановке - это сочетание Стравинского и хип-хопа. Но даже в современных ритмах вы услышите мотивы легендарной партитуры. Вообще, что такое музыка в стиле хип-хоп? Это музыка, основанная на сэмплинге… Мы сэмплим Стравинского и хип-хоп. Вся хореография в шоу состоит из сочетаний различных стилей хип-хопа», - отмечает хореограф.
Новый спектакль не только продемонстрирует нестандартный взгляд на академическую музыку, но и откроет для посетителей ММДМ необычный концертный формат, который обещает заинтересовать, прежде всего, молодёжную аудиторию.
Дженнифер Вебер (США) - популярный хореограф-постановщик, номинантка танцевальной премии Нью-Йорка Bessie, организатор и руководитель первого женского хип-хоп-театра Decadance theatre, одна из ведущих популяризаторов нью-йоркской хип-хоп культуры. Лучшие балетные сочинения мировой классики она переосмысливает с помощью современного языка улиц, понятного молодёжи всего мира, а также в любимом для себя жанре хип-хопа.
По словам Дженнифер Вебер,хип-хоп - это культура, которая существует везде: на улице, в метро, переходах, по всему Нью-Йорку, да и по всему миру. «Но я хотела, чтобы у хип-хопа появилась новая аудитория, не та, что ходит в ночные клубы, - добавляет хореограф. Я хочу, чтобы далекие от этой культуры люди смогли почувствовать энергию хип-хопа!».
В 2016 году Дженнифер представила московской публике «Щелкунчика» на музыку П.И. Чайковского в стиле хип-хоп, вызвавшего большой резонанс и отклик у прессы и любителей классики. Новый этап российско-американского проекта - спектакль по мотивам балета И.Ф. Стравинского. В мае 2017 года в Москве прошел кастинг в хип-хоп постановку, в результате которого Дженнифер Вебер отобрала лучших российских танцоров.
Экспериментальное шоу объединяет музыку Стравинского и модный уличный танец, зародившийся во второй половине ХХ века в афроамериканских и латиноамериканских кварталах Нью-Йорка.
«Музыка в нашей постановке - это сочетание Стравинского и хип-хопа. Но даже в современных ритмах вы услышите мотивы легендарной партитуры. Вообще, что такое музыка в стиле хип-хоп? Это музыка, основанная на сэмплинге… Мы сэмплим Стравинского и хип-хоп. Вся хореография в шоу состоит из сочетаний различных стилей хип-хопа», - отмечает хореограф.
Новый спектакль не только продемонстрирует нестандартный взгляд на академическую музыку, но и откроет для посетителей ММДМ необычный концертный формат, который обещает заинтересовать, прежде всего, молодёжную аудиторию.
Источник: ММДМ