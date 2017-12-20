Премию маэстро Темирканова вручат 22 декабря в Петербурге
20.12.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 декабря в 19 часов в Малом зале Санкт-Петербургской Академической филармонии состоится концерт стипендиатов прошлых лет и торжественное награждение стипендиата 2017 года Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова.
Премия маэстро Темирканова
Малый зал Санкт-Петербургской Академической филармонии
22 декабря, 19 часов
Фонд ежегодно отмечает юных музыкантов из числа учащихся Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории. В этот вечер музыканты выйдут на сцену вместе с Симфоническим оркестром ССМШ под руководством маэстро Аркадия Штейнлухта.
Юрий Темирканов принадлежит к числу самых знаменитых выпускников ССМШ Петербургской консерватории. Выдающийся дирижёр учредил Премию для лучших учащихся родной школы в 1998 году. Спустя несколько лет она получила название Премии Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова. За эти годы были отмечены более 20 молодых музыкантов, многие из которых завоевали международное признание.
Среди учащихся ССМШ, удостоенных Премии, – скрипачи Екатерина Фролова, Айлен Притчин, Илья Козлов, Евгений Свиридов, Дмитрий Смирнов, Алексей Осипов, Анастасия Фарахова, лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Догадин, виолончелисты Никита Киняев и Иван Сендецкий, валторнист Николай Дубровин, кларнетист Никита Лютиков и флейтистка Анна Комарова, пианисты Павел Товпич, Рустам Мурадов, Дарья Короткова, Елизавета Украинская, Арсений Мун, лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Редькин, арфисты Александр Болдачев, Софья Кипрская и Алиса Садикова, баянист Степан Армасарь.
В 2017 году от имени Педагогического совета на Премию Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова единогласно выдвинут саксофонист Арсений Алексеев, воспитанник доцента Юрия Большиянова.
Премия маэстро Темирканова
Малый зал Санкт-Петербургской Академической филармонии
22 декабря, 19 часов
Фонд ежегодно отмечает юных музыкантов из числа учащихся Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории. В этот вечер музыканты выйдут на сцену вместе с Симфоническим оркестром ССМШ под руководством маэстро Аркадия Штейнлухта.
Юрий Темирканов принадлежит к числу самых знаменитых выпускников ССМШ Петербургской консерватории. Выдающийся дирижёр учредил Премию для лучших учащихся родной школы в 1998 году. Спустя несколько лет она получила название Премии Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова. За эти годы были отмечены более 20 молодых музыкантов, многие из которых завоевали международное признание.
Среди учащихся ССМШ, удостоенных Премии, – скрипачи Екатерина Фролова, Айлен Притчин, Илья Козлов, Евгений Свиридов, Дмитрий Смирнов, Алексей Осипов, Анастасия Фарахова, лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Догадин, виолончелисты Никита Киняев и Иван Сендецкий, валторнист Николай Дубровин, кларнетист Никита Лютиков и флейтистка Анна Комарова, пианисты Павел Товпич, Рустам Мурадов, Дарья Короткова, Елизавета Украинская, Арсений Мун, лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Редькин, арфисты Александр Болдачев, Софья Кипрская и Алиса Садикова, баянист Степан Армасарь.
В 2017 году от имени Педагогического совета на Премию Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова единогласно выдвинут саксофонист Арсений Алексеев, воспитанник доцента Юрия Большиянова.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория