ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели выставку китайских народных промыслов.

Лидеры двух стран ознакомились с экспонатами из разных провинций Китая: каменным панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина, образцами тончайшей резьбы по дереву и скульптурами драконов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись также подарками. Председатель КНР преподнёс Президенту России скульптуру китайского воина в традиционном костюме и письменный стол ручной работы, на котором китайской каллиграфией написано пожелание процветания. Глава Российского государства подарил лидеру Китая картину из янтаря с изображением парусника и настольные светильники из нефрита.