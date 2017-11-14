При поддержке ПАО "Газпром" в Новосибирске открыт мультимедийный исторический парк
14.11.2017, 21:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия исторического парка "Россия – моя история". Мультимедийный комплекс является частью проекта, реализуемого в субъектах Российской Федерации Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов при поддержке ПАО "Газпром".
В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Тихон, заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск" Анатолий Титов.
Парк размещается в бывшем здании гарнизонного Дома офицеров. Экспозиция парка размещена на трёх этажах здания. Выставочная зона поделена на четыре части: "Рюриковичи", "Романовы", "1917–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия – моя история 1945 – 2016 годы". Отдельное внимание в экспозиции уделено истории Новосибирской области и развитию Сибири.
В историческом парке представлены разнообразные формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, кинотеатр, лайтбоксы, проекторы, планшетные компьютеры и другое. В подготовке экспозиции использованы видео-инфографика, анимация, трёхмерное моделирование и цифровые реконструкций.
Новосибирский парк "Россия – моя история" стал первым в Сибирском федеральном округе. На базе парка предполагается проведение различных лекториев и мероприятий, связанных с исторической тематикой и социально значимыми общественными событиями.
"Для нашей компании является честью участие в этом грандиозном национальном проекте. Особенно важно, что данный парк открыт в Новосибирске – центре Сибири. ПАО „Газпром" сегодня реализует масштабные проекты по развитию газовой отрасли на Востоке России, поэтому для нас важна опора на промышленный и образовательный потенциал региона. Мы уверены, что открытие исторического парка, ориентированного прежде всего на молодёжь, является важным вкладом в будущее Новосибирской области", - сказал Валерий Голубев.
ООО "Газпром трансгаз Томск" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.
Протяжённость эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9 тыс. км. Ежегодный объём транспортируемого предприятием газа превышает 19 млрд куб. м.
В состав компании входит 22 филиала, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 9 компрессорных станций, одна насосно-компрессорная станция, 36 газоперекачивающих агрегатов, 127 газораспределительных станций, 11 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.
Менеджмент качества компании соответствует требованиям стандартов СТО "Газпром" 9001–2006 (части I и II), ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. В 2015 году достижения компании отмечены премией Правительства Российской Федерации в области качества.
На предприятии трудятся более 8000 человек. Головной офис компании расположен в Томске.
"Россия – Моя история" – это мультимедийный исторический парк, посвящённый истории России с древнейших времён и до наших дней. Проект реализуется в субъектах Российской Федерации администрациями регионов совместно с Фондом гуманитарных проектов и ПАО "Газпром". В настоящее время исторические парки уже открыты в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске.
В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Тихон, заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск" Анатолий Титов.
Парк размещается в бывшем здании гарнизонного Дома офицеров. Экспозиция парка размещена на трёх этажах здания. Выставочная зона поделена на четыре части: "Рюриковичи", "Романовы", "1917–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия – моя история 1945 – 2016 годы". Отдельное внимание в экспозиции уделено истории Новосибирской области и развитию Сибири.
В историческом парке представлены разнообразные формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, кинотеатр, лайтбоксы, проекторы, планшетные компьютеры и другое. В подготовке экспозиции использованы видео-инфографика, анимация, трёхмерное моделирование и цифровые реконструкций.
Новосибирский парк "Россия – моя история" стал первым в Сибирском федеральном округе. На базе парка предполагается проведение различных лекториев и мероприятий, связанных с исторической тематикой и социально значимыми общественными событиями.
"Для нашей компании является честью участие в этом грандиозном национальном проекте. Особенно важно, что данный парк открыт в Новосибирске – центре Сибири. ПАО „Газпром" сегодня реализует масштабные проекты по развитию газовой отрасли на Востоке России, поэтому для нас важна опора на промышленный и образовательный потенциал региона. Мы уверены, что открытие исторического парка, ориентированного прежде всего на молодёжь, является важным вкладом в будущее Новосибирской области", - сказал Валерий Голубев.
ООО "Газпром трансгаз Томск" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.
Протяжённость эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9 тыс. км. Ежегодный объём транспортируемого предприятием газа превышает 19 млрд куб. м.
В состав компании входит 22 филиала, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 9 компрессорных станций, одна насосно-компрессорная станция, 36 газоперекачивающих агрегатов, 127 газораспределительных станций, 11 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.
Менеджмент качества компании соответствует требованиям стандартов СТО "Газпром" 9001–2006 (части I и II), ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. В 2015 году достижения компании отмечены премией Правительства Российской Федерации в области качества.
На предприятии трудятся более 8000 человек. Головной офис компании расположен в Томске.
"Россия – Моя история" – это мультимедийный исторический парк, посвящённый истории России с древнейших времён и до наших дней. Проект реализуется в субъектах Российской Федерации администрациями регионов совместно с Фондом гуманитарных проектов и ПАО "Газпром". В настоящее время исторические парки уже открыты в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске.
Источник: Газпром