Проект Кино Mail.Ru определил самые любимые сериалы россиян в 2017 году
26.12.2017, 15:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Детективы российского производства и зарубежные мистические истории - такими оказались предпочтения пользователей Кино Mail.Ru по части сериалов. Лучшим новым сериалом года по оценкам посетителей портала стал "Табу" с Томом Харди в главной роли. Самым популярным по количеству оценок оказался российский римейк "Преступления", где детективов, расследующих жуткое убийство молодой девушки, сыграли Дарья Мороз и Павел Прилучный.
На протяжении года пользователи Кино Mail.Ru оценивали российские и зарубежные сериалы, выходящие на экраны (ежемесячная аудитория портала по данным Mediascope - 7, 7 млн человек, всего в базе проекта - более 17 млн оценок).
По данным аналитиков проекта, лучшим новым сериалом года оказался "Табу" от телеканала BBC (оценка 8.1 балла). Шоураннером этого мистического триллера выступил создатель "Острых козырьков" Стивен Найт, главную роль сыграл любимчик россиян - брутальный Том Харди.
Совсем немного с оценкой в 8 баллов уступили "Табу" российские многосерийные детективы - психологический "Консультант" с Кириллом Кяро и Максимом Дроздом (телеканал НТВ) и мелодраматический "А у нас во дворе…" с Равшаной Курковой и Сергеем Пускепалис (Первый канал). Замыкают ТОП-5 зарубежные хиты: экранизация бестселлера Лианы Мориарти "Большая маленькая ложь" (7.8) от HBO c Николь Кидман и Риз Уизерспун и возвращение легендарного мистического сериала об агенте Купере - "Твин Пикс" Дэвида Линча от Showtime (7.5).
Самым популярным новым сериалом по общему количеству оценок оказался летний хит телеканала "Россия-1" - ремейк культового скандинавского "Преступления", снятый на фоне пейзажей Калининграда. Этот сериал вызвал большое количество разных мнений и полярных оценок, стал самым "хайповым" среди пользователей Кино Mail.Ru. Также в ТОП-5 по популярности вошли "Консультант", "Табу", комедия со Светланой Ходченковой "Вы все меня бесите" (СТС) и псевдоисторический шпионский триллер "Охота на Дьявола" с Сергеем Безруковым (НТВ).
Если говорить в разрезе российских регионов, то тройку лучших новых сериалов с серьёзным отрывом сформировали "Преступление", "Консультант" и "Вы все меня бесите" - в отличие от Москвы, где компанию "Консультанту" в ТОП-3 составили раскрученные в lifestyle-медиа "Табу" и ретро-драма Первого Канала "Гостиница "Россия". "Преступление" стало лучшим сериалом в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В Сибири и Приволжье победил "Консультант", жители российского юга лучше всего оценили "Вы все меня бесите".
"Мы решили оценить предпочтения пользователей с точки зрения внимания к новым сериалам, так как видим, что тренд смотрения и, соответственно, производства меняется: от многолетних и многосерийных теленовелл - к небольшим и компактным мини-сериалам длиной в 3 - 4 сезона. Сериалы - драйвер развития киноотрасли. Но хотя постепенно меняется форма подачи, содержание остаётся прежним. Россияне по-прежнему предпочитают криминальные и мистические истории, за ними - фэнтези. Если посмотреть на список всех самых популярных сериалов нашего проекта (а не только тех, которые стартовали в этом году), то лидируют "Шерлок", "Игра престолов", "Очень странные дела", "Табу" и "Викинги", - отметила руководитель проекта Кино Mail.Ru Екатерина Староверова.
На протяжении года пользователи Кино Mail.Ru оценивали российские и зарубежные сериалы, выходящие на экраны (ежемесячная аудитория портала по данным Mediascope - 7, 7 млн человек, всего в базе проекта - более 17 млн оценок).
По данным аналитиков проекта, лучшим новым сериалом года оказался "Табу" от телеканала BBC (оценка 8.1 балла). Шоураннером этого мистического триллера выступил создатель "Острых козырьков" Стивен Найт, главную роль сыграл любимчик россиян - брутальный Том Харди.
Совсем немного с оценкой в 8 баллов уступили "Табу" российские многосерийные детективы - психологический "Консультант" с Кириллом Кяро и Максимом Дроздом (телеканал НТВ) и мелодраматический "А у нас во дворе…" с Равшаной Курковой и Сергеем Пускепалис (Первый канал). Замыкают ТОП-5 зарубежные хиты: экранизация бестселлера Лианы Мориарти "Большая маленькая ложь" (7.8) от HBO c Николь Кидман и Риз Уизерспун и возвращение легендарного мистического сериала об агенте Купере - "Твин Пикс" Дэвида Линча от Showtime (7.5).
Самым популярным новым сериалом по общему количеству оценок оказался летний хит телеканала "Россия-1" - ремейк культового скандинавского "Преступления", снятый на фоне пейзажей Калининграда. Этот сериал вызвал большое количество разных мнений и полярных оценок, стал самым "хайповым" среди пользователей Кино Mail.Ru. Также в ТОП-5 по популярности вошли "Консультант", "Табу", комедия со Светланой Ходченковой "Вы все меня бесите" (СТС) и псевдоисторический шпионский триллер "Охота на Дьявола" с Сергеем Безруковым (НТВ).
Если говорить в разрезе российских регионов, то тройку лучших новых сериалов с серьёзным отрывом сформировали "Преступление", "Консультант" и "Вы все меня бесите" - в отличие от Москвы, где компанию "Консультанту" в ТОП-3 составили раскрученные в lifestyle-медиа "Табу" и ретро-драма Первого Канала "Гостиница "Россия". "Преступление" стало лучшим сериалом в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В Сибири и Приволжье победил "Консультант", жители российского юга лучше всего оценили "Вы все меня бесите".
"Мы решили оценить предпочтения пользователей с точки зрения внимания к новым сериалам, так как видим, что тренд смотрения и, соответственно, производства меняется: от многолетних и многосерийных теленовелл - к небольшим и компактным мини-сериалам длиной в 3 - 4 сезона. Сериалы - драйвер развития киноотрасли. Но хотя постепенно меняется форма подачи, содержание остаётся прежним. Россияне по-прежнему предпочитают криминальные и мистические истории, за ними - фэнтези. Если посмотреть на список всех самых популярных сериалов нашего проекта (а не только тех, которые стартовали в этом году), то лидируют "Шерлок", "Игра престолов", "Очень странные дела", "Табу" и "Викинги", - отметила руководитель проекта Кино Mail.Ru Екатерина Староверова.
Источник: Mail.ru